В Башкирии 90 домов отключены от газоснабжения из-за неисправных вентканалов и дымоходов

В Башкирии 90 многоквартирных домов, в которых в общей сложности 2 тыс. квартир, остаются без газоснабжения из-за неисправных вентканалов и дымоходов. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра ЖКХ республики Ирина Голованова на оперативном совещании в правительстве.

«Вентканалы и дымоходы относятся к общедомовому имуществу с вытекающими отсюда обязанностями собственников помещений по их содержанию и ремонту»,— подчеркнула она.

Ирина Голованова отметила, что в этом году для собственников сделали исключение, перенаправив на восстановление герметичности вентканалов и дымоходов часть средств, выделенных на ремонт подъездов. Власти профинансировали работы в муниципалитетах, где отключенных от газоснабжения домов оказалось больше всего: в Уфе, Белорецке и Салаватском районе.

Она также подчеркнула, что в этом году паспорта готовности к отопительному сезону без подписи представителей «Газпрома» приниматься не будут, поэтому муниципалитеты должны провести работу, необходимую для подключения квартир к газоснабжению.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в прошлом году из-за негерметичности дымоходов в Башкирии от газоснабжения отключили десятки многоквартирных домов. Собственникам квартир в Уфе предложили оплатить ремонт общедомового имущества самостоятельно. Позднее на эти цели из городского бюджета выделили 31 млн руб.

С 1 сентября в Башкирии вступит в силу закон, предусматривающий обязанность госжилнадзора контролировать соблюдение правил эксплуатации газового оборудования компаниями, предпринимателями и гражданами, а также следить за выполнением требований по содержанию вентиляционных и дымовых каналов в многоквартирных домах.

Наталья Балыкова

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