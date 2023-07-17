В зоне мусора

Региональное минТЭК и ЖКХ утвердило новую территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Теперь на Кубани из 12 зон деятельности регоператоров, которых выберут по конкурсу, будет сформировано всего пять. По мнению экспертов, новая схема не соответствует стратегическим целям и задачам «мусорной реформы», не решает проблему дефицита мощностей для обработки, утилизации и захоронения отходов и может спровоцировать конфликты между участниками рынка обращения с ТКО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В июне заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Мария Краснощекова подписала приказ №332 об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Краснодарского края. Документ содержит информацию о действующих и планируемых к строительству инфраструктурных объектах сферы обращения с ТКО, схемы потоков отходов, данные о количестве отходов, образуемых в регионе, в том числе связанных с турпотоком, и другие показатели.

Вместо 11 зон деятельности региональных операторов, как это было раньше, в крае действуют 12. Усть-Лабинская зона, остававшаяся без регоператора, разделена на две: Выселковскую (Усть-Лабинский, Выселковский, Тбилисский районы) и Кореновскую, куда входит только Кореновский район.

Курс на укрупнение

Региональный оператор исходной Усть-Лабинской зоны не был определен, так как в ней не было объекта конечного размещения ТКО. Сегодня потоки бытового мусора из Выселковской зоны направлены на свалку возле поселка. Отходы из Кореновской зоны снова отправляются на полигон соседней зоны — в Тимашевск. В минТЭК и ЖКХ Краснодарского края «Ъ-Кубань» сообщили, что планируются конкурсы для отбора операторов в новые зоны.

Террсхема предполагает, что до 1 декабря 2023 года из 12 будет сформировано пять зон деятельности региональных операторов: Староминская, Краснодарская, Белореченская, Новороссийская и Новокубанская. Укрупнить зоны поручил губернатор Кубани. Как пояснили «Ъ-Кубань» в краевом минТЭК и ЖКХ, укрупнение позволит достичь инвестиционного взаимодействия и обеспечит бесперебойную работу системы обращения с твердыми коммунальными отходами на вверенных территориях. «Это когда на одной территории будет действовать один региональный оператор, который обеспечит строительство нового современного объекта по обращению с отходами»,— уточнили в министерстве.

Помимо Белореченской зоны, где система обращения с ТКО находится в ведении АО «Крайжилкомресурс» (принадлежит краевой администрации), в прежних границах не останется ни одна. По мнению экспертов, опрошенных «Ъ-Кубань», процесс укрупнения зон может спровоцировать конфликты между коммерческими компаниями — участниками отрасли и затяжные суды между властью и участниками рынка обращения с ТКО.

Как отмечает руководитель Лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС, руководитель экспертной группы Wasteconsulting Содном Будатаров, планируемое укрупнение зон деятельности региональных операторов сужает рынок обращения с ТКО Краснодарского края. «Укрупнение зон возможно через добровольное расторжение соответствующих соглашений с регоператорами и проведение новых конкурсных процедур. Практика в других регионах показывает, что действующие регоператоры — коммерческие компании со статусом регоператоров расстаются тяжело. Победу на новых конкурсах, куда могут подать заявки их коллеги из края или других регионов, им никто гарантировать не может. В этой ситуации многое зависит от мастерства региональной власти, ее способности искать эффективные решения. Но обычно процесс укрупнения зон выливается в длительные судебные тяжбы. Однако такое укрупнение закономерно и прогнозировалось нами еще в 2019 году»,— говорит господин Будатаров.

Эксперт считает укрупнение технологических зон целесообразным. Более того, он рекомендует Кубани перенять опыт Москвы, где действует единый регоператор по обращению с ТКО — госпредприятие. «В этом случае коммерческие структуры будут подконтрольны правительству, заменить нерадивых возчиков мусора тогда намного проще»,— рассказывает Содном Будатаров.

Сегодня в индексе мусорной напряженности в РФ, составленном РАНХиГС и Wasteconsulting, Краснодарский край находится на 68-м месте, в желтой зоне. «Но с учетом передела рынка регион, несомненно, перейдет в красную зону»,— прогнозирует эксперт.

Полигоны выходят из игры

В Краснодарском крае сегодня действуют 11 лицензированных полигонов ТКО. Это объекты в Краснодаре (Мусороуборочная компания), Белореченске («Крайжилкомресурс»), Новороссийске («Терра-Н»), Армавире («Армавиргортранс»), Темрюке («Универсал»), Ейске («Рус-Универсал»), Тимашевске («Чистый город»), Кропоткине («Саночистка»). Станицах Полтавская (МП ЖКХ Красноармейского района), Староминская («Стройдизайн»), Каневская («Экотон»).

По информации «Ъ-Кубань», лимиты на размещения ТКО в ближайшее время будут исчепаны у полигонов ТКО в Белореченске, Новороссийске, Ейске. Руководитель ООО «Стройдизайн» Александр Костенко (Староминской полигон ТКО) сообщил, что после закрытия объекта в Ейске, если на полигон в Староминской, как предусматривает террсхема, начнут поступать дополнительные отходы из Тихорецкой зоны, он также закроется менее чем через год.

Еще пять полигонов ТКО, действующих в регионе, не имеют полного пакета документов. Они эксплуатируются по приказу Минприроды России №303 от 14.05.2019 года, который разрешает их использование до 1 января 2026 года. После этого полигоны подлежат рекультивации. Такие объекты размещения ТКО находятся в Курганинске («Экоформат»), поселках Ильском («Кубаньпереработка»), Мостовском (Мостводоканал), станице Переясловской («Брюховецкая — Чистая станица»).

Последним в перечень приказа Минприроды был включен полигон ТКО возле поселка Двубратский («Трансальянс-Юг»). Сегодня он указан в террсхеме как объект конечного размещения отходов для Выселковской зоны, однако фактически работает только как объект накопления ТКО. Представитель ООО «Трансальянс-Юг» пояснила, что у компании нет лицензии на размещение отходов 1–4-го классов опасности. «Мы можем хранить бытовые отходы на объекте до девяти месяцев. А затем транспортируем их на лицензированный полигон ТКО в Тимашевск»,— поясняет она.

Перспектива необозрима

В террсхеме перечислены полигоны ТКО, которые планируется ввести в эксплуатацию на этапе 2024–2028 годов. Среди них до 2024 года расширение объектов в Белореченске (400 тыс. т/г) и станице Полтавской (470 тыс. т/г). До 2025 года — увеличение мощности полигона ТКО в Краснодаре (600 тыс. т/г). Декларируется, что до 2025 года будут введены в эксплуатацию новые полигоны ТКО в Армавире (250 тыс. т/г), станицах Староминской (200 тыс. т/г), Ладожской (250 тыс. т/г), Варениковской (250 тыс. т/г). По задумке разработчиков террсхемы, в 2026 году заработает новый современный объект захоронения ТКО в Туапсинском районе (400 тыс. т/г). В 2028 году в крае появятся полигоны ТКО в Абинском (300 тыс. т/г), Брюховецком (300 тыс. т/г) районах.

Член экологической комиссии СПЧ при губернаторе Краснодарского края, руководитель Краснодарского регионального отделения общественной организации «Зеленая лига» Евгений Витишко поясняет, что в Краснодарском крае новые полигоны ТКО не строились уже 10 лет, и еще лет пять их не появится. Последним, по его словам, был создан Белореченский полигон, куда мусор стали вывозить в 2013 году, а в эксплуатацию он был введен в 2017 году.

«Информацию о том, что уже в 2025 году в крае будут введены в эксплуатацию не менее пяти новых современных объектов размещения, кажется сомнительной. В крае острый дефицит участков для такого строительства, которые имеют соответствующий вид разрешенного использования. Проектирование ни одного нового полигона еще не начато. А как показывает практика, полный цикл создания подобных объектов со всеми согласованиями занимает не менее пяти лет»,— говорит господин Витишко.

По словам эколога, в Краснодарском крае уже сложилась катастрофическая ситуация в связи с отсутствием мощностей для размещения ТКО, и в ближайшие годы она многократно усугубится. «Судя по тому, как меняются и исчезают потоки отходов на электронной террсхеме, ее разработчики сами не понимают, где в Краснодарском крае в ближайшие годы будет захораниваться мусор»,— резюмирует Евгений Витишко.

Перспективное территориальное зонирование Староминская зона — Староминский, Ейский, Каневской, Щербиновский, Кущевский, Ленинградский, Павловский, Крыловский районы. Краснодарская зона — город Краснодар, Динской, Тимашевский, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский, Кореновский, Славянский, Красноармейский районы. Новороссийская зона — города Анапа, Новороссийск, Геленджик, Темрюкский, Крымский, Абинский, Северский районы. Новокубанская зона — город Армавир, Новокубанский, Гулькевичский, Курганинский, Кавказский, Успенский, Усть-Лабинский, Выселковский, Тбилисский, Мостовской, Лабинский, Отрадненский, Тихорецкий, Новопокровский, Белоглинский районы. Белореченская зона — Сочи, Горячий Ключ, Апшеронский, Белореченский, Туапсинский районы, федеральная территория Сириус.

Наталья Нестеренко

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