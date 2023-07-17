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обновлено 10:37

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 17 июля

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

10:36. Глава Белгородского района Владимир Перцев приболел, поэтому несколько дней не будет проводить прямые эфиры. «Нахожусь под наблюдением врачей. Как обычно, остаюсь с вами на связи», — написал чиновник.

10:14. Белгородские власти помогут организовать похороны погибших на Крымском мосту, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на еженедельном оперативном совещании. По его словам, с родственниками уже связались: «Сейчас надо помочь привезти тела, организовать похороны. Область поможет, жду докладные по выплатам на двух погибших и на девочку, которая получила, по предварительному заключению, ранение средней тяжести». Глава региона также поручил ежедневно докладывать о состоянии пострадавшей и при необходимости передать ей лекарства.

10:08. Национальный антитеррористический комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «террористический акт» после происшествия на Крымском мосту, проводятся оперативные и следственные действия.

9:18. Белгородская девочка, пострадавшая во время ЧП на Крымском мосту, доставлена в Темрюкскую центральную больницу и находится в реанимации, сообщили «РИА Новости». По данным издания, медики устанавливают степень тяжести состояния пострадавшей.

8:10. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате ЧП остановлено автомобильное движение на Крымском мосту, а железнодорожное сообщение власти планируют возобновить до 9:00. В таком случае расписание поездов «будет нагоняться». Туристов на авто просят пользоваться сухопутным коридором через новые регионы России.

8:02. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что у пострадавшей девочки ранения средней тяжести, она находится уже под присмотром врачей. Также глава региона уточнил, что ранее направляемые в Крымские лагеря дети из Белгородчины сейчас находятся уже на территории лагерей, их жизни ничего не угрожает.

7:58. В ночь на понедельник, 17 июля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение через Крымский мост остановили из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Что конкретно произошло, власти пока не уточнили. Однако известно, что в результате ЧП погибли двое белгородцев, их дочь ранена.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 14 июля

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