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обновлено 08:45

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 14 июля

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

8:45. Ночью в курском Курчатове произошло падение БПЛА. В результате частичные повреждения получил многоквартирный дом – у него посечены фасад и остекление.

8:15. С сегодняшнего дня власти Белгородской области «из внебюджетных источников» начинают выплаты жителям Шебекинского округа, которым по закону не положены единовременные пособия в 10 и 50 тыс. руб., заявил губернатор Вячеслав Гладков.

7:56. В очередной посылке, отправленной в зону СВО от Орловской области, тепловизоры, преобразователь напряжения, газовые плиты и баллончики, бензиновый генератор, набор инструмента. «Ребята получили небольшое оснащение для автомобилей – аккумуляторы, шины на УАЗ, свечи, катушки, сцепления, рессоры, рулевые наконечники, тормозные диски, фильтра, масла, генератор, стартер. Кроме того, приобретены комплекты тактической формы и обуви, тактические каски и разгрузки, балаклавы, рабочие перчатки. По традиции в посылку положили воду, продукты питания, средства от насекомых, предметы личной гигиены, медикаменты»,- сообщил губернатор Андрей Клычков. По его мнению, «у всех, кто хоть однажды видел настоящие фронтовые будни, есть только одно желание – помочь и поддержать ребят, которые сменили комфортный быт на блиндажи и окопы».

7:32. Вчера поздно вечером в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 13 июля

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