Полянский: Россия готовит «сюрпризы» к заседанию Совбеза ООН 17 июля

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона готовит «сюрпризы» к заседанию Совбеза ООН 17 июля. По словам господина Полянского, это будет ответом на приглашение странами Запада министров иностранных дел.

Следующее заседание Совбеза ООН пройдет в 22.00 по Москве. «На него западники планируют подтянуть «тяжелую артиллерию» в лице ряда министров иностранных дел»,— написал господин Полянский в Telegram.

Дипломат считает, что на заседании устроят «максимально громкое антироссийское шоу с продолжением на следующий день в Генассамблее ООН». По его словам, России «тоже есть, что сказать». «Будут и сюрпризы», — добавил дипломат. Детали он не раскрыл.