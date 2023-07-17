Арестович: Украине придется отдать РФ пятую часть, чтобы вступить в НАТО

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что пятую часть территорий стоит оставить России, чтобы остальная вступила в НАТО. Он также не исключил варианта, что Украина может разделиться на два государства по примеру ФРГ и ГДР.

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что Киеву придется оставить России пятую часть территории, чтобы остальная часть страны вступила в НАТО. Об этом он сказал в эфире у журналистки Юлии Латыниной (признана иноагентом), его слова приводит издание «Страна.ua».

«80% территории мы удерживаем»,— заявил Алексей Арестович в эфире у Юлии Латыниной (признана иноагентом Минюстом), его слова приводит издание «Страна.ua». Эта часть, по его словам, должная стать членом альянса. «Могу сказать, это суперисторический шанс»,— считает господин Арестович.

Он также допустил, что Украина может разделиться по примеру Германии. Раздел страны на ФРГ и ГДР произошел после поражения в 1945 году. «Вариант ФРГ-ГДР: ФРГ вступает в альянс, ГДР признается территорией Германии, которую мы обязательно вернем, но гарантии НАТО на нее не распространяются»,— объяснил Алексей Арестович. Он назвал такую возможность «очень неплохой сделкой».

По мнению господина Арестовича, Украина будет пытаться вернуть эти территории «невоенным путем», поскольку силовое решение возможно только «ценой жизней 200 тысяч человек взрослого мужского населения, генофонда, разрушенной полностью экономики».

В феврале Алексей Арестович допустил после прекращения боевых действий для Украины вариант «двух Корей».