Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Держи географию шире

Российские экспортеры осваивают новые рынки

Российские компании стали активнее интересоваться возможностями выхода на рынки «дружественных» стран, в том числе весьма отдаленных и ранее не столь привлекательных, заявили “Ъ” торговые представители РФ, встречи компаний с которыми на прошлой неделе проводили Минпромторг и «Деловая Россия». Экспортеров уже не пугают ни расстояния, ни проблемы с логистикой и расчетами: части компаний приходится работать с новыми посредниками, другим — искать прямых покупателей и местных партнеров.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Контроль за деятельностью торгпредств перешел от Минэкономики к Минпромторгу еще в 2018 году, тогда же стартовала реформа по повышению эффективности их работы. На прошлой неделе у российских компаний было сразу несколько возможностей пообщаться с торгпредами РФ — встречи с ними прошли на «Иннопроме» в Екатеринбурге и в Москве на площадке «Деловой России». Представители бизнеса отмечали свою потребность в «скорой помощи» при возникновении проблем с поставками в новые страны — главными остаются вопросы логистики и проведения расчетов. «У некоторых компаний объемы накопленных средств в нацвалютах достигают десятков миллиардов долларов, и компания, поставляющая сталь, становится крупнейшим импортером в РФ манго и авокадо — это ограничивает объемы торговли»,— посетовал один из предпринимателей. При выходе на рынки развивающихся стран компании также сталкиваются с требованиями локализации и открытия представительств или филиалов.

В свою очередь, сами торговые представители в разговорах с “Ъ” отмечали кратный рост интереса бизнеса к географически удаленным и менее привычным рынкам, а также изменение структуры торговли. Так, на рынок Бразилии, куда традиционно поставляются большие объемы удобрений из РФ, вышли российские поставщики услуг инжиниринга и креативных индустрий. В Азербайджан растут поставки промпродукции, в том числе — сельхозтехники. Вырос интерес компаний и к рынкам Юго-Восточной Азии. Он «для российских компаний всегда был рынком "второго порядка", про него меньше знали, на нем было кратно меньше российских компаний, а для этих стран присутствие на рынке критично — важно наличие персонала, сервисных центров, местного адреса», отметил торгпред РФ в Индонезии Александр Свинин. Со стороны индонезийских компаний также есть интерес, добавляет торгпред — «у них появилось восприятие, что на российском рынке можно конкурировать». Взаимодействие облегчает и то, что в обеих странах во многих нишах работают национальные компании, которые меньше зависят от санкций.

Торгпред РФ на Филиппинах Артем Цинамдзгвришвили говорит, что страна только открывается после ковидных ограничений, интерес к ее рынку уже проявляют металлургические компании, производители транспорта, сельхозтоваров и продовольствия, а также ИТ-сектора и поставщики финуслуг. Главные барьеры связаны с сертификацией (занимает в среднем полгода, но импортер с филиппинской стороны может ускорить процедуры), а также заградительными пошлинами в ряде секторов, как в АПК и автопроме: в них для снижения пошлин требуется сборка; на компоненты же импортные тарифы существенно ниже.

На уже традиционно интересных для российского бизнеса рынках — Китая и ОАЭ — компаниям рекомендуют искать посредников и местных партнеров. Торгпред РФ в Китае Алексей Дахновский отмечает рост интереса поставщиков агропродукции, продовольствия и леспрома, но предупреждает: на рынке КНР важен маркетинг, необходимы специалисты со знанием китайского языка, а также «не стоит пытаться купить маленькие партии напрямую у крупного производителя — проще работать через электронные площадки и внешнеторговых посредников, это снимает риски непоставки». «Большую роль на рынке играют госзакупки — это закрытый рынок для иностранных поставщиков, есть и требования к локализации: фактически российские поставщики вынуждены конкурировать не только с местными производителями, но и с крупными западными компаниями, которые пришли на рынок более 20 лет назад»,— поясняет торгпред.

Бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ Максим Загорнов отмечает сложности с расчетами (зависят от банка), но «в целом положительное отношение» к бизнесменам из РФ. Значительный рост оборота со страной (с $2 млрд до $9 млрд) произошел в том числе за счет российских поставок в ОАЭ продовольствия, производств же в стране пока нет — компании только присматриваются. Быстрее же всего выходят на рынок ИТ-компании — им легко локализоваться и есть высокий спрос, в частности, на решения по автоматизации банковской сферы. «В основном на рынок выходит малый и средний бизнес — им проще работать через бизнес-послов, чтобы не открывать филиалы в каждой стране»,— добавляет Максим Загорнов, отмечая важность поиска местных партнеров и компаний, уже встроенных в бизнес-цепочки: это облегчает длительную сертификацию (в среднем компания выходит на рынок в течение года). В целом же условия ведения бизнеса — стоимость энергии и другие параметры — сопоставимы с российским рынком, резюмирует он.

Татьяна Едовина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...