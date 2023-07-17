Держи географию шире

Российские компании стали активнее интересоваться возможностями выхода на рынки «дружественных» стран, в том числе весьма отдаленных и ранее не столь привлекательных, заявили “Ъ” торговые представители РФ, встречи компаний с которыми на прошлой неделе проводили Минпромторг и «Деловая Россия». Экспортеров уже не пугают ни расстояния, ни проблемы с логистикой и расчетами: части компаний приходится работать с новыми посредниками, другим — искать прямых покупателей и местных партнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Контроль за деятельностью торгпредств перешел от Минэкономики к Минпромторгу еще в 2018 году, тогда же стартовала реформа по повышению эффективности их работы. На прошлой неделе у российских компаний было сразу несколько возможностей пообщаться с торгпредами РФ — встречи с ними прошли на «Иннопроме» в Екатеринбурге и в Москве на площадке «Деловой России». Представители бизнеса отмечали свою потребность в «скорой помощи» при возникновении проблем с поставками в новые страны — главными остаются вопросы логистики и проведения расчетов. «У некоторых компаний объемы накопленных средств в нацвалютах достигают десятков миллиардов долларов, и компания, поставляющая сталь, становится крупнейшим импортером в РФ манго и авокадо — это ограничивает объемы торговли»,— посетовал один из предпринимателей. При выходе на рынки развивающихся стран компании также сталкиваются с требованиями локализации и открытия представительств или филиалов.

В свою очередь, сами торговые представители в разговорах с “Ъ” отмечали кратный рост интереса бизнеса к географически удаленным и менее привычным рынкам, а также изменение структуры торговли. Так, на рынок Бразилии, куда традиционно поставляются большие объемы удобрений из РФ, вышли российские поставщики услуг инжиниринга и креативных индустрий. В Азербайджан растут поставки промпродукции, в том числе — сельхозтехники. Вырос интерес компаний и к рынкам Юго-Восточной Азии. Он «для российских компаний всегда был рынком "второго порядка", про него меньше знали, на нем было кратно меньше российских компаний, а для этих стран присутствие на рынке критично — важно наличие персонала, сервисных центров, местного адреса», отметил торгпред РФ в Индонезии Александр Свинин. Со стороны индонезийских компаний также есть интерес, добавляет торгпред — «у них появилось восприятие, что на российском рынке можно конкурировать». Взаимодействие облегчает и то, что в обеих странах во многих нишах работают национальные компании, которые меньше зависят от санкций.

Торгпред РФ на Филиппинах Артем Цинамдзгвришвили говорит, что страна только открывается после ковидных ограничений, интерес к ее рынку уже проявляют металлургические компании, производители транспорта, сельхозтоваров и продовольствия, а также ИТ-сектора и поставщики финуслуг. Главные барьеры связаны с сертификацией (занимает в среднем полгода, но импортер с филиппинской стороны может ускорить процедуры), а также заградительными пошлинами в ряде секторов, как в АПК и автопроме: в них для снижения пошлин требуется сборка; на компоненты же импортные тарифы существенно ниже.

На уже традиционно интересных для российского бизнеса рынках — Китая и ОАЭ — компаниям рекомендуют искать посредников и местных партнеров. Торгпред РФ в Китае Алексей Дахновский отмечает рост интереса поставщиков агропродукции, продовольствия и леспрома, но предупреждает: на рынке КНР важен маркетинг, необходимы специалисты со знанием китайского языка, а также «не стоит пытаться купить маленькие партии напрямую у крупного производителя — проще работать через электронные площадки и внешнеторговых посредников, это снимает риски непоставки». «Большую роль на рынке играют госзакупки — это закрытый рынок для иностранных поставщиков, есть и требования к локализации: фактически российские поставщики вынуждены конкурировать не только с местными производителями, но и с крупными западными компаниями, которые пришли на рынок более 20 лет назад»,— поясняет торгпред.

Бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ Максим Загорнов отмечает сложности с расчетами (зависят от банка), но «в целом положительное отношение» к бизнесменам из РФ. Значительный рост оборота со страной (с $2 млрд до $9 млрд) произошел в том числе за счет российских поставок в ОАЭ продовольствия, производств же в стране пока нет — компании только присматриваются. Быстрее же всего выходят на рынок ИТ-компании — им легко локализоваться и есть высокий спрос, в частности, на решения по автоматизации банковской сферы. «В основном на рынок выходит малый и средний бизнес — им проще работать через бизнес-послов, чтобы не открывать филиалы в каждой стране»,— добавляет Максим Загорнов, отмечая важность поиска местных партнеров и компаний, уже встроенных в бизнес-цепочки: это облегчает длительную сертификацию (в среднем компания выходит на рынок в течение года). В целом же условия ведения бизнеса — стоимость энергии и другие параметры — сопоставимы с российским рынком, резюмирует он.

Татьяна Едовина