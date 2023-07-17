Минпросвещения протянет мышку помощи

Профессиональные психологи смогут консультировать детей по всей России в удаленном формате при помощи государственного портала — об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Система создается на базе Московского психолого-педагогического университета и должна заработать к концу этого года. “Ъ” узнал у разработчиков, как будет выглядеть портал, и попросил экспертов оценить, насколько эффективна уже существующая система школьной психологической помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Психологи напоминают, что для помощи детям важна конфиденциальность, и надеются, что ее удастся обеспечить для обращений онлайн

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Психологи напоминают, что для помощи детям важна конфиденциальность, и надеются, что ее удастся обеспечить для обращений онлайн

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов анонсировал портал для психологической помощи школьникам на V Всероссийском форуме «Дигория». «Впервые об этом скажу, у нас будет возможность помощи психологов профессиональных удаленно. Каждый школьник сможет в закрытом режиме получить профессиональную консультацию»,— рассказал министр. Господин Кравцов напомнил, что дети и подростки могут испытывать трудности в общении с родителями и сверстниками, поэтому им «нужен внешний человек, с кем можно поделиться той или иной проблемой». «Если проблемой не поделиться, она потом накапливается и может проявиться деструктивно»,— отметил глава Минпросвещения.

В пресс-службе ведомства заверили “Ъ”, что портал будет лишь дополнением к работе по «сохранению и развитию традиционной психологической службы в детских садах, школах, колледжах». У министерства пока нет ответов на вопросы о финансировании проекта и его техническом оснащении. Однако в пресс-службе сообщили, что «порталом смогут пользоваться как школьники, так и их родители», а поддерживать его будут «специалисты широкого и узкого профиля, среди которых нейропсихологи, психофизиологи, клинические психологи, кризисные психологи».

Разработкой системы занимается Федеральный координационный центр по обеспечению психологической службы в системе образования Российской Федерации (был создан на базе Московского психолого-педагогического университета в 2022 году по инициативе министра просвещения). Руководитель центра Ольга Ульянина пояснила “Ъ”, что цифровая платформа психологической помощи создается во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина о «повышении доступности и качества психологической помощи участникам образовательных отношений» (дано 30 сентября 2021 года). Госпожа Ульянина рассказала, что это будет «не просто портал, а полноценная система», охватывающая все субъекты России.

По ее словам, проект состоит из трех частей. Первая даст возможность детям и родителям обратиться за психологической помощью по разным каналам связи (чат, видеоконференция, телефонный звонок). «Это можно будет сделать анонимно,— подчеркнула Ольга Ульянина.— А можно авторизоваться — тогда данные о прошлых обращениях будут сохраняться, и получится в динамике наблюдать за решением проблемы». Вторая часть проекта — информационные и образовательные материалы по психологическим темам для пользователей всех возрастов. Третья часть — личный кабинет школьного педагога-психолога, где он сможет «вести цифровой профиль» учеников, заносить данные консультаций и тестирований. Госпожа Ульянина уверена, что проект будет особенно полезен в регионах, где доступ к профессиональной психологической помощи получить сложнее, чем в крупных городах: «Цифровая платформа будет прекрасной альтернативой для детей из маленьких населенных пунктов получить необходимую поддержку».

Доктор психологических наук, заслуженный профессор МГУ Андрей Подольский говорит, что сейчас школьные психологи непопулярны у детей и подростков — и причина в низкой квалификации таких специалистов. «Эта грустная история уходит корнями в Советский Союз, где было решено в учебных заведениях создать службы психологической помощи,— рассказывает эксперт.— А тогда психологов было в 15,5 раза меньше, чем школ, и работали они в основном отнюдь не с детьми, а с людьми в погонах». Господин Подольский уверен, что и сегодня уровень подготовки педагогов-психологов остался низким, поэтому детям просто некомфортно к ним обращаться. «Переход такой работы в онлайн проблему не решит, надо целенаправленно повышать квалификацию специалистов и профессиональные стандарты»,— говорит эксперт. По его мнению, «подросткам вообще скорее нужен друг, который выслушает и мягко поддержит». К инициативе господин Подольский относится «с напряжением», отмечая, что «для успешной реализации нужно учесть слишком много аспектов».

«Школьные психологи будут результативны не в онлайне или офлайне, а при четко налаженной комплексной работе с родителями и классными руководителями и другими учителями»,— отмечает доцент кафедры психологии образования и педагогики СПбГУ Роман Демьянчук. Он указывает, что в неспециализированных школах «на 7 тыс. детей приходится 0,75 психолога», поэтому специалисты просто не успевают уделять достаточно внимания школьникам. «В Москве и Санкт-Петербурге это так не ощущается, а в регионах на психологах такая колоссальная нагрузка, что надеяться на какие-то положительные результаты почти невозможно»,— говорит господин Демьянчук. Впрочем, он одобряет идею расширения системы школьной психологической помощи онлайн — «если грамотно все разработать». Эксперт уверен, что современные дети довольно часто отгораживаются от родителей и не делятся с ними переживаниями, предпочитая находить ответы на свои вопросы в интернете. «Если появятся качественные материалы на этом портале, то ребенок в итоге может и прийти к мысли обратиться там за помощью к специалисту»,— говорит Роман Демьянчук.

Медицинский психолог столичной Детской психоневрологической больницы Тамара Григорянц отмечает, что школьные психологи должны выполнять превентивную функцию: «Они обследуют детей, видят тревожные сигналы и сообщают об этом родителям и учителям, чтобы принимались меры. Сами они полноценно вести ребенка просто не успеют». Госпожа Григорянц рассказала “Ъ”, что к ней на прием часто попадают дети, которых привели именно после такой рекомендации психолога. «Всегда нужно соблюдать конфиденциальность,— отмечает специалист.— Ребенок может и не хотеть, чтобы родители о той или иной проблеме узнали. Надо у него это уточнить. Если школьные психологи и специалисты создающегося онлайн-портала смогут соблюдать эти границы — помощь окажется эффективной».

Полина Ячменникова