Трудный возраст доверия психологам

Подавляющее большинство российских подростков (89%) доверяют психологам и не согласны с позицией, что иметь психологические проблемы стыдно. Об этом говорят результаты совместного исследования Аналитического центра НАФИ и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Более половины опрошенных за последние пару лет сталкивались с ситуациями, требующими психологической помощи. Однако опыт обращения к психологам имеет только каждый пятый из них. Частным психологам при этом доверяет более 60% подростков, а психологам в школе — вдвое меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Аналитический центр НАФИ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, провели исследование об отношении подростков к психологической помощи. Исследование проводилось в декабре 2022 года посредством глубинных интервью и количественного опроса. Участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте 14–18 лет, проживающих в восьми субъектах, где реализуется пилотный проект по созданию многофункциональных семейных центров: Волгоградской, Иркутской, Калужской, Новгородской, Новосибирской, Орловской, Тульской и Челябинской областях.

Исследование показало, что 89% российских подростков выражают доверие психологам и считают, что к ним нужно обращаться при наличии конфликтов в семье (64%), в сложных жизненных ситуациях, например при разводе родителей, переезде или смерти близкого (59%), при буллинге (56%) и других критических проблемах.

59% респондентов за последние пару лет сталкивались с ситуациями, требующими психологической помощи. Однако опыт обращения к психологам имеет только каждый пятый (20%) респондент, или один из трех подростков, имевших такую потребность.

Среди тех, у кого такой опыт есть, значительно чаще встречаются девушки в возрасте 16–18 лет и подростки, проживающие с отчимом или мачехой. Чаще всего подростки обращались к частному психологу или психологу в своем учебном заведении. Результат взаимодействия со специалистом большинство из них оценивают положительно.

Авторы исследования отмечают, что в целом можно говорить о достаточно высокой степени осознанности подростков: 89% опрошенных не согласны с утверждением, что иметь психологические проблемы стыдно, 87% посоветуют своим друзьям обратиться к психологу, если у тех возникнут проблемы, а 78% готовы обратиться за профессиональной помощью сами. Несмотря на то что подростки склонны давать социально одобряемые ответы, эти данные демонстрируют высокий уровень понимания социальных норм в отношении психологической помощи, отмечают авторы исследования.

Тем не менее каждый второй респондент не хотел бы, чтобы о его обращении к психологу знали знакомые, а 42% считают, что люди с сильным характером могут справляться с проблемами самостоятельно — такая позиция в большей степени свойственна юношам, нежели девушкам. Кроме того, около трети респондентов не станут никуда обращаться и попытаются решить проблему самостоятельно или с помощью близких людей.

61% доверяет частным специалистам, но в случае необходимости обратятся к ним только 4%, тогда как в психологические центры обратятся 29%. О кризисных центрах многие участники исследования узнали впервые от модератора во время интервью, однако, по словам подростков, они также вызывают у них доверие.

Главное, что вызывает доверие в отношении этих ресурсов,— гарантия конфиденциальности и профессионализм специалистов.

О подростковых клубах многие подростки не слышали, а групповая работа, предполагающаяся в них, у большинства доверия не вызывает. Доверие школьным психологам у большинства невелико (32%): школьники сомневаются в их компетенции и опасаются разглашения информации. Обратиться к ним готов 21% опрошенных. Представление о психиатрических больницах у большинства респондентов сильно стигматизировано, в силу чего доверие к ним находится на низком уровне.

Психология и психологическая помощь сейчас очень популярна среди подростков в России, подтверждает соосновательница онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Мария Данина. «Иногда дети сами просят родителей отвести их к специалисту, поговорить с профессионалом. До 16 лет требуется согласие на работу с ребенком, без его письменного подтверждения психолог не сможет начать консультирование»,— говорит госпожа Данина. По ее мнению, частный психолог становится более популярной опцией из-за опасений и детей, и их родителей по поводу анонимности, безопасности работы с психологом в школе или вузе. Кроме того, в частной практике есть возможность выбора специалиста: «В психологической помощи это важный фактор, от которого зависит эффективность работы».

Клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина добавляет, что подростки — активные пользователи соцсетей, там более чем достаточно разного рода информации по психологическим вопросам. «Другое дело, что как подростки, так и их родители не совсем понимают разницу между неким "марафоном желаний" (курсы, которые предлагают в том числе блогеры в социальных сетях.— “Ъ”) и обращением к психотерапевту поликлиники, и то и другое обобщается термином "психологическая помощь", хотя содержание ее очень разное. В первом случае речь идет о психпросвете, разъяснении элементарных вещей, а во втором — речь может идти о таких тяжелых состояниях психики, когда без психофармакологической помощи или даже госпитализации уже не справиться»,— говорит психолог. По ее словам, отсюда вытекает, что за одним видом помощи можно и даже модно обращаться, а за другим — стыдно. Этот вопрос о ясности, подчеркивает госпожа Толстухина, сейчас прорабатывается на уровне закона для всей страны.

“Ъ” ранее рассказывал, что депутаты намеревались до конца зимней сессии внести в Госдуму законопроект, регулирующий психологическую помощь в России. Однако пока этого не произошло.

Наталья Костарнова