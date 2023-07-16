В белгородском поселке Горьковский при обстреле ВСУ повреждены три дома и газопровод

Оперштаб Белгородской области сообщил о последствиях обстрела со стороны Украины поселка Горьковский Грайворонского горокруга. Обошлось без пострадавших нет. Но осколками снарядов выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы в трех частных домовладениях.

Также в этом населенном пункте повреждена линия газоснабжения, но оперативные и аварийные службы уже на месте устраняют последствия.

Утром 16 июля губернатор Вячеслав Гладков рассказал в своих соцсетях о гибели женщины при обстреле Шебекино. Она ехала на велосипеде по тротуару, когда в него попал снаряд от системы залпового огня «Град».

Владимир Зоркий