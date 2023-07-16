Женщина погибла из-за обстрела белгородского Шебекина «Градами»

Вооруженные силы Украины «Градами» обстреляли район центрального рынка в белгородском райцентре Шебекино. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате погибла женщина. Она ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. «Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью. Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей»,— написал Вячеслав Гладков.

Кроме того, повреждены фасад торгового павильона и два автомобиля. По данным на 10:40, обход территории продолжается.

Александр Прытков

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