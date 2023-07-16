Пермский дилер начал продажу китайских Rolls Roys

Verra Premium (входит в группу Verra) реализующее люксовые авто с пробегом в Перми, выставило на продажу два представительских лимузина китайской марки HongQi (Хунцы, в переводе «Красное знамя»). Ранее пермские дилеры еще не продавали авто этой марки, считающейся китайским аналогом Rolls Roys.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Лимузин китайской марки HongQi, фото - Verra Premium Фото: Лимузин китайской марки HongQi, фото - Verra Premium

По данным «Ъ-Прикамье», компания не является дилером марки, машины поступили в Пермь в рамках так называемого «параллельного импорта».

В Verra Premium уточнили, что обе машины – новые. Один из них – электрический кроссовер HongQi E-HS9 2021 года выпуска, второй – бензиновый лимузин H9. Цена за авто стартует от 8 млн руб., говорится на сайте компании.

Ранее сообщалось, что один из пермских отельеров купил HongQi E-HS9.

В феврале текущего года в Пермском крае было поставлено на учет два новых премиальных авто из Китая бренда Voyah. Ранее машины этого бренда в Прикамье не регистрировалась. Voyah — премиальный суббренд китайского автопроизводителя Dongfeng Motor Corporation.

В Перми из премиальных китайских авто через дилеров официально продается только Exeed.