Губернатор Кондратьев: застройка речных пойм стала одной из причин подтоплений на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что наводнение в Туапсинском районе произошло из-за того, что поймы рек застроены и воде «просто некуда уходить». В районе необходимо создать систему ливневых коллекторов, написал глава региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вениамин Кондратьев

Фото: пресс-служба президента РФ Вениамин Кондратьев

Фото: пресс-служба президента РФ

Как сказано в сообщении, местные жители на встрече с господином Кондратьевым высказали мнение, что подтоплений можно было избежать, если регулярно чистить русла рек.

«Полностью с ними согласен. Но есть еще и другая причина — поймы рек застроены, воде просто некуда уходить. И тут только одно решение — создавать систему ливневых коллекторов и водоотводных каналов. Это немалые деньги, но сегодня это необходимость»,— подчеркнул губернатор.

В Туапсинском районе в результате обильных дождей, прошедших 15 июля, оказались подтоплены 84 дома и 228 дворов.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону