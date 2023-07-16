В Пензенской области при обследовании у 61 ребенка выявили подозрение на корь

Министерство здравоохранения Пензенской области сегодня, 16 июля, сообщило, что с подозрением на корь выявлены 69 человек, из них 61 ребенок.

По данным министерства, подтвержденных случаев кори в области сейчас 67. В стационаре находится 23 человека, на амбулаторном лечении — 18. Выздоровели 28 человек, следует из сообщения.

В селе Средняя Елюзань сохраняется карантин по кори, объявленный 30 июля.

Под наблюдением остаются 133 «контактных» человека, всего 26 семей. 13 июля чиновники сообщали о 68 случаях с подозрением на корь. Помимо Елюзани заболевание нашли в Кузнецке, Неверкина, Шемышейке и Пензе.

Никита Маркелов, Саратов