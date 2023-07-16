Власти Турции отрицают введение запрета на выдачу ВНЖ иностранцам во всем Стамбуле

Департамент миграции Турции отрицает информацию о том, что власти страны ввели полный запрет выдачу видов на жительство (ВНЖ) всем иностранцам во всех 39 районах Стамбула. Накануне, 15 июля, об этом сообщило турецкое издание Milliyet.

По данным турецкого департамента миграции, подобный запрет будет действовать только в 10 районах Стамбула, но не во всем городе. «Сообщения о том, что в Стамбуле для получения ВНЖ закрыты все 39 районов, не соответствуют действительности»,— поясняют в ведомстве (цитата по «РИА Новости»). Отмечается, что вопрос о введении подобного запрета в настоящее время не рассматривается и не обсуждается.

Турецкие власти добавили, что на данный момент в общей сложности на территории страны закрыты для получения первичного ВНЖ иностранцами 63 района, 1169 кварталов, а конкретно в Стамбуле — 54 квартала, где число иностранных граждан превысило 20% от населения.

При этом действующий запрет не касается тех иностранцев, кто пытается получить ВНЖ из-за «вынужденных обстоятельств», связанных с обеспечением безопасности, здоровья, образованием и международной торговлей.

Александр Кислов