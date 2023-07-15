Milliyet: власти Турции с марта запретили выдавать иностранцам ВНЖ во всех районах Стамбула

Министерство внутренних дел Турции в марте запретило выдавать иностранцам вид на жительство (ВНЖ) во всех 39 районах Стамбула. Запрет не коснется тех, кто хочет получить ВНЖ из-за «вынужденных обстоятельств», связанных с обеспечением безопасности, здоровья, образованием и международной торговлей, сообщает газета Milliyet.

Отмечается, что аналогичный запрет действует в Стамбуле с 7 октября 2022 года, но до марта он распространялся только на 10 районов города.

Издание, ссылаясь на прошлогодние данные стамбульского управления по делам миграции, сообщает, что доля иностранцев среди жителей города составляет около 8%. Согласно официальным данным, самая большая иностранная диаспора в Стамбуле у сирийцев — 535 025 человек. Общее население Стамбула — 15,9 млн человек, передает Milliyet.

Издание сообщает, что в Стамбуле продолжается масштабная операция правоохранительных органов по предотвращению «геттоизации» города и конфликтов между турецкими гражданами и иностранцами. По информации газеты, за последние две недели полиция Стамбула задержала около 5 тыс. нелегальных мигрантов и отправила их в центры выдворения.

Эрдни Кагалтынов