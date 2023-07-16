Канцелярия Эрдогана: Турция поддерживает расширение НАТО для стабильности

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что его страна поддерживает расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а чтобы обеспечить стабильность. Об этом чиновник написал в статье для журнала Middle East Eye.

«Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а чтобы сделать альянс полномасштабной организацией безопасности, способной обеспечить стабильность»,— заявил глава управления по связям администрации Реджепа Тайипа Эрдогана. По его мнению, расширение НАТО — «ключ к долгосрочному миру и стабильности».

«Турция никогда не чуралась самых сложных операций альянса в разных уголках мира. Во все более нестабильном мире, полном угроз и новых видов военных действий, Турция активно противодействует новым вызовам, поддерживая стратегическую ориентацию НАТО»,— отметил турецкий чиновник.

Президент Турции Тайип Эрдоган перед началом саммита стран НАТО в Вильнюсе заявил, что вступление Швеции в альянс станет возможным после того, как Турцию примут в Евросоюз. Тогда же генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции все же согласился «как можно скорее» отправить документы для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в парламент, в то время как Швеция обещала содействовать вступлению Турции в Евросоюз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Евросоюз не хочет видеть Турцию в составе блока. Он призывал власти Турции «не носить розовые очки» и не надеяться на вступление в ЕС.

Анастасия Ларина