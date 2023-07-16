CNN: глава Минфина США съела в Китае грибы с галлюциногенным эффектом

Министр финансов США Джанет Йеллен во время визита в Китай съела четыре порции грибов, которые известны галлюциногенным эффектом. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении министра.

«Помощник министра финансов подтвердил CNN, что Йеллен ела в ресторане и очень насладилась опытом, включая блюдо из грибов»,— рассказал источник телеканала.

По данным телеканала, в Пекине Джанет Йеллен и ее команда направились в ресторан юньнаньской кухни, где среди прочего заказала четыре порции диких грибов разновидности Lanmaoa asiatica, растущих в провинции Юньнань. По словам профессора института ботаники Куньмина в провинции Юньнань Питера Мортимера, грибы Lanmaoa считаются ядовитыми, поскольку они могут быть галлюциногенными.

Джанет Йеллен была в Китае с 6 по 9 июля. Она встретилась с бывшим вице-премьером Госсовета КНР и одним из близких советников председателя КНР Си Цзиньпина Лю Хэ, а также премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Анастасия Ларина