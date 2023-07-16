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Коммерсантъ FM
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Генпрокурор Украины: 50 россиян признаны виновными в военных преступлениях

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что больше 50 россиян были признаны виновными украинскими судами по статье о военных преступлениях. Кроме того, по его словам, в отношении еще 200 фигурантов следствие уже завершено, материалы переданы в суд.

«Уже более 50 россиян, которые признаны виновными украинскими судами (в военных преступлениях — "Интерфакс-Украина")»,— сказал Андрей Костин в эфире национального телемарафона.

По словам генпрокурора Украины, более 200 лицам с российским гражданством предъявлены обвинения в военных преступлениях: «То есть мы завершили полностью следствие, собрали достаточно доказательств и передали эти материалы в суд». Еще 300 человек по этим статьям находятся в статусе подозреваемых.

4 мая, выступая в Международном уголовном суде в Гааге, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания международного трибунала против России.

Анастасия Ларина

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