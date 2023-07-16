Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 03:43

РЕН ТВ: таксист устроил стрельбу в Кудрово Ленинградской области

В Кудрово Всеволожского района Ленинградской области днем 15 июля произошла стрельба, сообщил телеканал РЕН ТВ. По его данным, стрельба началась во время конфликта между двумя таксистами, поспорившими из-за клиентов. В результате пострадали трое, они находятся в больнице.

Устроивший стрельбу 30-летний мужчина скрылся с места преступления, он объявлен в розыск. По данным РЕН ТВ, стрелявший таксист поспорил со своим коллегой из-за клиентов.

По информации источников канала, таксист стрелял из травматического пистолета. Он попал в глаз мужчине 47 лет. У 24-летнего парня сломана челюсть, еще один человек получил ранение в шею. Правоохранительные органы никак не комментировали произошедшее.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...