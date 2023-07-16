РЕН ТВ: таксист устроил стрельбу в Кудрово Ленинградской области

В Кудрово Всеволожского района Ленинградской области днем 15 июля произошла стрельба, сообщил телеканал РЕН ТВ. По его данным, стрельба началась во время конфликта между двумя таксистами, поспорившими из-за клиентов. В результате пострадали трое, они находятся в больнице.

Устроивший стрельбу 30-летний мужчина скрылся с места преступления, он объявлен в розыск. По данным РЕН ТВ, стрелявший таксист поспорил со своим коллегой из-за клиентов.

По информации источников канала, таксист стрелял из травматического пистолета. Он попал в глаз мужчине 47 лет. У 24-летнего парня сломана челюсть, еще один человек получил ранение в шею. Правоохранительные органы никак не комментировали произошедшее.

Анастасия Ларина