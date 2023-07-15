Украина начала бесплатную эвакуацию жителей Сумской области

Из Сумской области можно бесплатно выехать на специальном эвакуационном поезде, сообщило в Telegram Минреинтеграции Украины. Первый такой поезд Сумы—Киев отправился сегодня, 15 июля.

Поезд будет ежедневно отправляться из Сум в 6:47 (местное время совпадает с мск) и прибывать в Киев в 11:41. По прибытии на вокзале Укрпочта будет выплачивать 3 тыс. гривен детям и лицам с инвалидностью, 2 тыс. гривен — всем остальным. Всех желающих Киевская областная администрация разместит в модульном городке Вышгородского района.

10 июля совет обороны Сумской области Украины решил провести эвакуацию жителей из пятикилометровой зоны вдоль границы с Россией. Власти говорили, что эвакуацию решили провести из-за «постоянных артиллерийских обстрелов приграничных общин» и действий «российских ДРГ» (диверсионно-разведывательных групп).

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер