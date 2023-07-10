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Коммерсантъ FM
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Власти Сумской области решили эвакуировать жителей приграничных с РФ территорий

Совет обороны Сумской области Украины решил провести эвакуацию жителей из 5-километровой зоны вдоль границы с Россией. По словам главы администрации Владимира Артюха, эта «необходимость, которая назрела уже давно».

Эвакуация начнется, когда «каждому жителю приграничья будут разъяснены их права, обеспечены необходимые средства и ресурсы», приводятся слова господина Артюха на сайте администрации.

В сообщении отмечается, что эвакуацию решили провести из-за «постоянных артиллерийских обстрелов приграничных общин» и действий «российских ДРГ» (диверсионно-разведывательных групп).

По данным администрации, с января по июль от обстрелов погибли 35 мирных граждан, за июнь — 17 человек, один из которых ребенок. «Люди здесь не живут, а выживают — под постоянными обстрелами, неделями, а то и месяцами без света»,— сказал Владимир Артюх. Эвакуация, по его словам, будет проводится под прикрытием вооруженных сил Украины.

Сумская область граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями России. 29 июня командующий объединенными силами украинских войск генерал-лейтенант Сергей Наев рекомендовал жителям приграничных с РФ районов Сумской области эвакуироваться. 26 апреля помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин сообщил, что из приграничных районов Черниговской и Сумской областей эвакуировали почти все население.

Полина Мотызлевская

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