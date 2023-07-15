Sky News: Минобороны Великобритании сократит 3 тыс. гражданских рабочих мест для увеличения зарплаты армии

Министерство обороны Великобритании собирается сократить 3 тыс. гражданских сотрудников и временно приостановить найм новых чиновников. Ведомство планирует таким образом профинансировать повышение заработной платы армии. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Ранее о приостановке найма новых гражданских служащих сообщил министр вооруженных сил Джеймс Хиппи. Издание отмечает, что он сделал это объявление, когда говорил о деталях урегулирования вопроса по выплате зарплат. По словам источника Sky News, прием новых сотрудников будет остановлен на несколько недель, после чего его возобновят для «контролируемого рекрутинга».

Источники Sky News также сообщили телеканалу, что ведомство планирует сократить свой кадровый бюджет на 5% (2-3 тыс. сотрудников). По их словам, сокращение пройдет за счет естественной убыли — ведомство планирует не закрывать некоторые вакантные должности, а не увольнять сотрудников.

Согласно данным официальной статистики, в Минобороны Великобритании около 60 тыс. гражданских сотрудников, отмечает Sky News.

На этой неделе правительство Великобритании сообщило, что зарплату военных повысят на 5%, им также выплатят дополнительно £1 тыс. Премьер Великобритании Риши Сунак также заявил, что некоторые департаменты должны найти деньги из своих бюджетов, чтобы профинансировать рост зарплаты военных.

Олеся Павленко