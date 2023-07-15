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Коммерсантъ FM
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ЦБ: рубль опережает другие валюты в расчетах за экспорт из России

Доля рубля в расчетах за экспорт из России в Европу составила 49,8%, в Азию — 36,3% в мае. В расчетах за импорт общая доля рубля достигла 64,1%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на статистику Центробанка.

По данным ЦБ, в мае 2023 года общая доля рубля и валют дружественных стран в расчетах за экспорт составила 66% против 13% в феврале 2022 года. Доля рубля начала преобладать в марте 2023 года, достигнув 42%.

Как пишет РБК, рубль — основная валюта при расчетах за экспорт со странами Азии (36,3%), Европы (49,8%), Карибского бассейна (50,5%) и Океании (47,2%). По итогам мая доля доллара и евро в Азии впервые уступила рублю и валютам дружественных стран. В расчетах за экспорт в Европу доля «токсичных» валют составляет 45,1%, остальных (кроме рубля) — 5,1%. При расчетах в Америке доля доллара и евро составляет 81,1%, в Африке — 58,9%.

В расчетах за импорт общая доля рубля составила 64,1%, валют дружественных стран — 35,9%. Впервые они стали преобладать в оплате импорта в ноябре 2022-го.

По данным ЦБ, рубль опережает другие валюты в расчетах только за импорт из Европы — на этом направлении его доля составляет 50,1%. Доля валют из недружественных стран составляет 45,9%. В расчетах с Азией доля рубля составляет 21,1%, доля евро и доллара — 29,4%, в остальных случаях использовались валюты дружественных стран. Доллар и евро остались основными валютами (74,9%) при расчетах со странами Африки (58,3%) и Океании (67%). Расчеты за импорт из стран Карибского бассейна проводились в «дружественных» валютах — их доля достигла 77%.

Недавно ЦБ возобновил регулярную публикацию структуры валют экспорта и импорта после перерыва в полтора года. Ранее ЦБ раскрывал доли валют в расчетах по внешней торговле без данных по конкретным направлениям.

Олеся Павленко

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