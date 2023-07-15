В Казани за хулиганство задержали 35 футбольных фанатов

Полиция задержала 35 футбольных фанатов за хулиганство в электропоезде, следовавшем из Нижнего Новгорода в Казань. В отношении 28 из них составили административные протоколы, возбуждено уголовное дело, сообщило МВД по Республике Татарстан.

Инцидент произошел вчера, 14 июля. По данным МВД, группа молодых людей в поезде портила имущество, жгла файеры и нарушала общественный порядок. По прибытии поезда их задержали и выяснилось, что все они болельщики, ехавшие на футбольный матч.

Протоколы об административном правонарушении составлены по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Какая-либо информация о задержанных не приводится.

Сегодня, 15 июля, на казанской «Ак Барс Арене» сыграют «Зенит» и ЦСКА в матче за Суперкубок России.

Лаура Кеффер