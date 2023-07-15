NYT: американские чиновники ожидают поначалу слабого эффекта от кассетных боеприпасов на Украине

Американские чиновники и военные аналитики ожидают, что кассетные боеприпасы, полученные Украиной, не сразу помогут украинским военным в контрнаступлении на востоке страны. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков и чиновников.

«Это сделает украинскую артиллерию немного более смертоносной. Реальное влияние почувствуется позже в этом году, когда у Украины будет значительно больше боеприпасов, чем могло было бы быть в противном случае»,— сказал в разговоре с газетой Джек Уотлинг, старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб в Лондоне.

Как пишет NYT, американские и украинские военные чиновники не стали сообщать, как будут использоваться кассетные боеприпасы в ходе военного конфликта. Как сказал специалист Института исследований внешней политики в Филадельфии и бывший офицер морской пехоты США Роб Ли, вероятно, их будут использовать на участках фронта, куда было бы нежелательно отправлять войска, чтобы не подвергать их риску.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль сообщил, что американские военные будут работать с украинскими, чтобы свести к минимуму возможные риски в связи с применением кассетных боеприпасов. В частности, ВСУ не будут использовать их в густонаселенных городских районах.

7 июля президент США Джо Байден сообщил о решении начать поставки Украине кассетных боеприпасов. Глава Минобороны России Сергей Шойгу 11 июля заявил, что, если США поставят на Украину такие боеприпасы, армия РФ в ответ будет использовать аналогичные средства. В 2008 году была принята конвенция о запрещении кассетных боеприпасов. К ней присоединились 111 стран. Конвенцию не подписали Россию, Украина, США и Китай.