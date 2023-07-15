Mirror: поставки ракет Storm Shadow на Украину могут сорваться из-за забастовки на складе в Шотландии

Поставкам ракет Storm Shadow и Brimstone на Украину угрожает остановка из-за забастовки на складе оборонного оборудования и поддержки в Бейте в Шотландии. Вчера, 14 июля, более 50 ключевых работников склада объявили забастовку из-за размера заработной платы. Об этом сообщила британская газета Mirror со ссылкой на источники.

Склад в Бейте поставляет не только ракеты Storm Shadow и Brimstone украинским военным, но и вооружение на атомные подводные лодки на шотландской базе ВМФ Великобритании в Фаслэйн. Минобороны Великобритании ввело чрезвычайные меры, чтобы поставкам вооружения не грозили перебои, пишет Mirror со ссылкой на представителя ведомства.

Склад в Бейте работает с 1943 года. Это первая забастовка его сотрудников за все время работы, отмечает газета. По информации издания, большая часть протестующих сотрудников — младшее звено рабочих, которые отвечают за транспортировку вооружения. Их не устраивает зарплата в £10,42 в час или £20,5 тыс. в год.

В мае Великобритания передала вооруженным силам Украины крылатые ракеты Storm Shadow с радиусом поражения 250 км. В июле этими ракетами был нанесен удар по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область с Крымом.

Олеся Павленко