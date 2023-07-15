В Краснодарском крае автобус столкнулся с грузовиком, погибли два человека

В Брюховецком районе Краснодарского края рейсовый автобус столкнулся с зерновозом. В результате два пассажира погибли, еще 17 получили ранения, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

ДТП произошло на 91 км автодороги Краснодар—Ейск. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «МАН» выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Тулы в Анапу.

В салоне автобуса был 41 человек, в том числе девять детей. Семеро пострадавших госпитализированы с различными травмами, уточнил начальник пресс-службы краевого МВД Александр Рунов.

Лаура Кеффер