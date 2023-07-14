Hyundai представила 650-сильный электромобиль Ioniq 5 N

Компания Hyundai представила «заряженную» версию модели Ioniq 5, которая стала первым электромобилем в линейке заводского подразделения Hyundai N.

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Визуально новинка отличается агрессивным аэродинамическим обвесом с расширенными колесными арками и 21-дюймовыми дисками. В салоне появились новый руль, спортивные сиденья и переоформленная графика цифровой панели приборов.

Кузов Ioniq 5 N усилен дополнительными точками сварки и проклейкой швов, предусмотрены более жесткие подрамники, крепления двигателей и тяговой батареи и крепление рулевой колонки, перекалибровано рулевое управление, приводные валы сделаны воедино со ступицей для повышения жесткости и снижения массы элемента.

Новинка сохранила полный привод и два электромотора, но они изменены для повышения отдачи. Передний электромотор выдает 226 л.с., задний — 383 л.с., что обеспечивает пиковую мощность в 609 л.с. В режиме N Grin Boost отдача на 10 секунд может вырастать до 650 л.с. Электромобиль получил систему N Drift Optimizer, которая корректирует распределение крутящего момента по осям, жесткость подвески, усилие на рулевом колесе и настройки системы электронной блокировки дифференциала e-LSD, для движения в управляемом заносе.

Предусмотрены имитация звука двигателя N Active Sound (восемь динамиков в салоне и два снаружи) с различными звуковыми схемами, а система N e-shift имитирует 8-ступенчатую механическую коробку передач, прерывая тягу электромоторов в момент «переключения». Модель адаптирована к быстрой езде за счет уменьшенного на 20 мм дорожного просвета, особый настроек ходовой части и оптимизации температурного режима батареи на 84 кВт·ч, над которыми инженеры работают во время тестов на «Нордшляйфе» (северная петля гоночной трассы «Нюрбургринг»), а также усиленных тормозов.

Продажи Hyundai Ioniq 5 N начнутся весной 2024 года. Стоимость новинки не названа, но обещано, что за ним последуют другие «заряженные» электромобили марки.

Максим Вершинин

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