Устройства поизносились

В России продается все больше носимых устройств. По итогам полугодия этот рынок вырос в физическом выражении на 50%, подсчитали в МТС. Однако спрос смещается в сторону недорогих устройств, поэтому в денежном выражении продажи упали на 2%. В русле этой тенденции сокращается рыночная доля смарт-устройств от таких брендов, как Apple и Samsung, которых активно теснят китайские конкуренты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По итогам первой половины 2023 года доля проданных смарт-часов от Apple сократилась в физическом выражении с 23% до 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в денежном выражении — с 53% до 41%, свидетельствуют данные МТС о продажах носимых устройств. Доля Samsung сократилась с 9,6% до 5,5% и с 15,3% до 13,5% соответственно. В ГК «F+ tech | Марвел» в целом говорят о снижении продаж смарт-устройств А-брендов в физическом выражении: сейчас смарт-устройства Apple занимают 9,7% рынка, а Samsung — 5,7%. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», за первое полугодие сокращение продаж смарт-часов Apple и Samsung в физическом выражении составило 50–60% год к году.

В целом в РФ носимых устройств стало продаваться больше.

По данным МТС, за первые шесть месяцев этого года в России было продано 3,3 млн умных часов и фитнес-трекеров на общую сумму 20,2 млрд руб., что на 50% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

На рынке в целом наблюдается увеличение продаж, говорит руководитель направления «Аксессуары» компании DiHouse Ольга Полоновская. Она отмечает, что основными причинами роста стали упорядочивание процессов и изменения цепочек поставок. Рост спроса на носимую электронику видят и в «М.Видео-Эльдорадо».

Однако спрос смещается в сторону менее дорогой продукции. Об этом свидетельствует тот факт, что, по данным МТС, общий объем рынка в денежном выражении по итогам полугодия сократился на 2%, а рыночная доля малоизвестных брендов смарт-устройств увеличилась с 15% до 43%.

При этом средняя цена смарт-часов от Apple хотя и упала по итогам рассматриваемого периода на 4%, но остается на уровне 34,8 тыс. руб.

Директор по продуктам «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков среди причин падения продаж носимых устройств от Apple называет также сложности с полноценным пользованием приложений на устройствах (например, бесконтактной оплаты) и минимизацию маркетинговой активности в России. В DiHouse напоминают, что сейчас продукцию компании Apple в Россию, в отличие от 2022 года, ввозят исключительно путем параллельного импорта, хотя и надеются на восстановление спроса на нее ближе к концу года.

Господин Батюшенков считает, что в стране наблюдается высокая «потребительская адаптивность», граждане «активно пробуют новые бренды», чем и пользуются конкуренты Apple и Samsung из Китая и других дружественных стран, «наращивая свою долю». По словам бизнес-аналитика ГК «F+ tech | Марвел» Артура Махлаюка, наибольшей популярностью по итогам первого полугодия 2023 года пользуются устройства бренда Mi, занимающего 23% рынка, Huawei (12,4%). Также за год китайский производитель умных часов DT No.1 сумел занять долю рынка в 3,4%. «Мы видим, что в этом году значительно увеличились продажи новых брендов, которые в основном представлены на маркетплейсах»,— говорит гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов. «Доля некитайских брендов на российском рынке действительно уменьшается»,— заявили в пресс-службе Inventive Retail Group (управляет магазинами re:Store и Samsung).

Вадим Красников