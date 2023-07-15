Главные по Суперкубку

В России стартует очередной футбольный сезон, и по традиции он откроется матчем за Суперкубок, который пройдет в субботу на казанской «Ак Барс Арене». На этот раз трофей разыграют «Зенит» и ЦСКА, ставшие в прошлом сезоне соответственно чемпионом и обладателем Кубка страны. Фаворитом считается клуб из Санкт-Петербурга, который в последние годы явно доминирует в российском футболе, но определенные трудности сейчас испытывают обе команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Нынешний матч за Суперкубок России будет 21-м по счету, и интересно, что в нем встретятся клубы, которые на данный момент делят лидерство по количеству трофеев (по семь). Так что в Казани либо «Зенит», либо ЦСКА вырвется вперед. В рамках Суперкубка это их четвертое противостояние. Пока петербуржцы выигрывают 2:1, а предыдущая встреча команд состоялась в 2016 году. Добавим, что «Зенит» в последнее время «приватизировал» не только чемпионат России, в котором уже на протяжении пяти сезонов никому не отдает пальму первенства, но и Суперкубок, одержав три победы подряд.

Сейчас чемпион страны также является фаворитом. Однако нельзя сказать, что у петербуржцев все гладко и нет проблем. Пока главная из них — демарш Вендела, который вдруг заартачился и захотел уйти из «Зенита». Новый клуб бразилец, впрочем, себе еще не нашел, но и на предсезонный сбор пока не приехал. В ближайшее время он должен все-таки вернуться, вот только не факт, что в Санкт-Петербурге теперь сделают вид, будто ничего не случилось. Уже появилась информация, что менеджмент «Зенита» постарается избавиться от «бунтовщика» и как минимум отправит его в аренду. Между тем потеря Вендела одновременно с уходом Далера Кузяева, который подписал контракт с «Гавром», наверняка ослабит среднюю линию команды Сергея Семака.

Кроме того, затянулся процесс перехода защитника Марио Фернандеса. Вообще, его появление в матче за Суперкубок и не планировалось, но в целом по трансферу бывшего армейца, который после расторжения контракта с ЦСКА практически год не играл, остается много вопросов.

Под вопросом оказалось участие в Суперкубке Клаудиньо, который недавно получил повреждение на предсезонном турнире. Ничего серьезного не произошло, но, видимо, еще один очень важный для «Зенита» бразилец в лучшем случае выйдет на замену. Куда тревожнее для петербуржцев то, что Клаудиньо обхаживают зарубежные клубы — в частности, бразильский «Фламенго», который вроде бы настроен вести переговоры о его покупке до победного конца. Да и лучший бомбардир прошлого чемпионата России Малком пользуется спросом на трансферном рынке, поэтому не стоит исключать и его продажи уже в летний период дозаявок.

Даже главный тренер «Зенита» назвал текущую ситуацию сложной и нестабильной. «Кто-то, безусловно, может уйти,— отметил Сергей Семак на пресс-конференции перед Суперкубком.— Окончательно точку можно будет поставить, когда трансферное окно закроется. Сейчас у нас тяжелый период, когда придется перестраиваться по ходу сезона».

Дополнительные сложности «Зениту» создают и травма центрального защитника Родригао, и актуальное состояние отдельных футболистов, например, нападающего Матео Кассьерры, который по-прежнему как-то не вписывается в петербургский ансамбль.

Правда, в отличие от ЦСКА, у «Зенита» были хорошие спарринги на предсезонке — с «Фенербахче» и «Црвеной Звездой». Армейцы же ограничились встречей с «Нефтехимиком» и участием в так называемом Братском кубке, который состоял из двух матчей с «Динамо», имевших экспериментальный формат с элементами шоу. К тому же у москвичей получилось самое короткое в премьер-лиге межсезонье — фактически один месяц, учитывая, что еще 11 июня они играли в финале Кубка России. При этом красно-синие потеряли второго после Федора Чалова бомбардира команды — Хесуса Медину, который перебрался в «Спартак», а трансферы на вход у них пока отсутствуют.

Александр Ильин