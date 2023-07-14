Вора признал закон

Мосгорсуд отправил на девять лет в колонию вора в законе из Казахстана Айткали Маймушева (Маймыш, Леха Семипалатинский), признав его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и незаконном обороте наркотиков. Защита криминального авторитета планирует обжаловать приговор.

Как установил суд, 65-летний Маймыш стремился получить «высокий криминальный статус и влияние в преступной среде» с ранней юности. Уже в начале 1970-х молодой уроженец Казахской ССР отметился в нескольких эпизодах хулиганства, наносил потерпевшим сначала легкие телесные повреждения, затем — вред здоровью средней тяжести, занимался вымогательством, а в 1973 году впервые попал за «хулиганку» в колонию.

После отбытия первого срока Леха Семипалатинский получил следующий и в дальнейшем выходил на свободу лишь для того, чтобы через некоторое время вновь отправиться в одну из зон сначала Советского Союза, а затем — России.

Таким образом, по мнению Мосгорсуда, рецидивист доказал «коллегам» свою «приверженность преступной идеологии» и в 1997 году примерно полтора десятка уже действующих на тот момент воров в законе согласились принять его в свое сообщество на встрече в московском ресторане «Север». Как отметил суд, претендент на воровскую «корону» убедил собравшихся в том, что он готов и дальше «отрицать общепринятые моральные принципы и правила поведения, укреплять собственный преступный профессионализм и стимулировать криминальные помыслы своих сообщников».

Получив статус и заручившись поддержкой других «лидеров преступного мира», Айткали Маймушев стал курировать «различные сферы уголовной деятельности» в Ленинградской, Ивановской, Московской областях, Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России, включая Горный Алтай. Список его криминальных «достижений», подготовленный разбиравшимся с уголовным делом вора в законе ГУ МВД по Москве, едва уместился на 20 листах. При этом взять авторитетного казахского вора российские правоохранители долго не могли, поскольку сам он лично в преступлениях не участвовал, обеспечивая главным образом их подготовку и организацию.

Привлечь Маймыша удалось только в 2016 году, да и то за административное правонарушение: гражданин Казахстана Маймушев, как установил Белокурихинский суд Алтайского края, находился в России незаконно и был выдворен за ее пределы.

Годом позже при схожих обстоятельствах вору в законе пришлось покинуть Украину, а вот в Турции он задержался на пять лет, причем все это время, как было установлено судом, вел в этой стране «активную криминальную деятельность».

Во время очередного вояжа Маймыша в Россию, совершенного летом прошлого года, московские полицейские обнаружили у него запрещенные препараты, и вору пришлось отправиться в СИЗО «Бутырка», в котором он и ждал вынесения приговора. В окончательном варианте предъявленных ему обвинений к наркотической ст. 228 УК РФ добавилась еще и «воровская» ч. 1 ст. 210.1 УК РФ.

Сергей Машкин