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Начальник нижегородской ИК-5 арестован по подозрению в получении взятки до 11 сентября

Решением Московского районного суда Нижнего Новгорода начальник исправительной колонии №5 Сергей Малышев арестован до 11 сентября. Как сообщает из зала суда корреспондент «Ъ-Приволжье», офицера подозревают в получении взятки 200 тыс. руб. за то, что он в мае 2013 года разрешил отбывающему срок за разбой рецидивисту Евгению Кудрявцеву съездить на 10 дней к жене в Казань.

Фото: Роман Рыскаль, Коммерсантъ

Фото: Роман Рыскаль, Коммерсантъ

Сергей Малышев не признает своей вины. В суде он сообщил, что в 2013 году занимал пост заместителя начальника колонии. Во время описываемых событий действующий начальник ИК-5 находился в отпуске. Его обязанности исполнял не Малышев, а другой офицер ФСИН РФ. Поэтому у Малышева не было на тот момент полномочий, чтобы отпустить заключенного к семье.

Кроме того, подозреваемый отметил, что об отсутствии заключенного в колонии на протяжении длительного времени обязательно стало бы известно. Сергей Малышев заявил, что у него по-разному складываются отношения с сослуживцами. Среди них есть те, кто не стал бы ждать 10 лет и сразу же доложил бы командованию о случившемся. Для ИК-5 это стало бы чрезвычайным происшествием.

Защита подозреваемого заявила, что в деле Малышева нет предмета преступления, так как все подозрения основаны исключительно на показаниях Евгения Кудрявцева, который вдруг решил рассказать о произошедшем. Подозреваемый и защита настаивали на домашнем аресте, напомнив, что Сергей Малышев имеет большое количество грамот и государственных наград. В том числе и за участие в боевых действиях в Чечне. Суд принял решение об аресте. Со службы Сергей Малышев не уволен, с должности начальника колонии не снят.

Как писал «Ъ-Приволжье», вместе с Сергеем Малышевым 12 июля был задержан бывший замначальника ИК-5 Вадим Козлов, который в настоящее время работает директором дворца спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде. По версии следствия, в 2020 году он получил крупную взятку за послабление режима. По решению суда Вадим Козлов так же арестован до 11 сентября.

Роман Рыскаль

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