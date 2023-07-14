Директор краевого казенного учреждения подозревается в превышении полномочий из-за приемки фальсифицированных медизделий

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из государственных казенных учреждений Пермского края. Как сообщает сайт управления, должностному лицу инкриминируется ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение полномочий). Источники «Ъ-Прикамье» подозревают, что речь может идти о директоре ГКУ ПК «Финансово-хозяйственное управление» Марине Баровой. По данным следствия, в ноябре 2020 года ГКУ был заключен контракт на поставку средств индивидуальной защиты для использования медицинскими работниками на сумму более 2,3 млн руб. По его условиями, с декабря 2020 года по январь 2021 года были поставлены медицинские шапочки, сопровождаемые ложной документацией об изготовителе изделий.

Подозреваемая якобы не организовала надлежащую процедуру приемки, после чего поставка изделий была оплачена. «В результате медицинские изделия, использование которых несет угрозу жизни и причинения тяжкого вреда здоровью гражданам и медицинским работникам, из оборота были изъяты, а бюджету причинен ущерб на указанную сумму», - сообщает следственное управление. Также в СУ возбуждено дело возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных медицинских изделий) по факту сбыта незарегистрированных медицинских изделий. Оба уголовных дела возбуждены по материалам прокуратуры Пермского края.

Стоит отметить, что в прошлом году в отношении госпожи Баровой было возбуждено еще одно уголовное дело, о превышении полномочий с причинением тяжких последствий. Как считают в СУ, преступление она совершила при приемки средств индивидуальной защиты на сумму 71,7 млн руб. По данным «Ъ-Прикамье», вины она не признавала.