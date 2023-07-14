Росфинмониторинг внес журналиста Карена Шаиняна в список террористов и экстремистов

Журналист и блогер Карен Шаинян (признан иностранным агентом) попал в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, следует из информации на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Шаинян (в центре; признан иностранным агентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Карен Шаинян (в центре; признан иностранным агентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Люди, попавшие в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, не могут, в частности, получать зарплату, пенсии, стипендии, соцвыплаты, платить налоги, штрафы, гасить кредиты и расходовать более 10 тыс. руб. в месяц на члена семьи.

Как правило, попадание в список означает, что в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по какой-либо из статей, связанных с экстремистской или террористической деятельностью. Так как имя Карена Шаиняна не отмечено в списке «звездочкой», речь может идти об «экстремистской» статье.

Минюст РФ признал Карена Шаиняна иностранным агентом в апреле 2022 года. В августе 2022 года суд оштрафовал Карена Шаиняна на 10 тыс. руб. по статье об отсутствии маркировки иностранного агента.

Карен Шаинян ведет одноименный YouTube-канал, который освещает проблемы людей из ЛГБТ-сообщества, живущих в России. Кроме того, Карен Шаинян является автором и ведущим программы «За гранью», которая выходит на канале OstWest. По словам журналиста, программа посвящена «действительности и мыслям людей в России за пределами Москвы». Карен Шаинян начал делать ее после начала военного конфликта между Россией и Украиной.

Эрдни Кагалтынов