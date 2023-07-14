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Коммерсантъ FM
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«Черноголовка» завершила сделку по приобретению производителя «Любятово»

Компания «Аквалайф ресурс», входящая в Группу компаний «Черноголовка», закрыла сделку по покупке российских активов американской Kellogg’s («Келлогг рус»), в том числе производящей чипсы Pringles. Согласно выписке ЕГРЮЛ, компания приобрела 100% уставного капитала 13 июля.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Черноголовки», «Келлогг рус» переименуют в «Любятово». Компания продолжит производить сухие готовые завтраки марки Extra и бренды Dinosaurs, Unicorn и Choco Zavr.

Kellogg основана в 1906 году в США. «Келлог рус» работает в России с 2008 года. Она выпускает Pringles, «Любятово», сухие завтраки Krave, Dinosaurs и Unicorn. У компании три завода — в Воронеже, Пскове и Вязьме, штат сотрудников — 1780 тыс. человек.

После начала специальной военной операции Kellogg’s приостановила инвестиции и поставки в Россию. О планах компании продать российские активы «Черноголовке» сообщалось в декабре 2022 года.

ГК «Черноголовка» занимается производством безалкогольных напитков, снеков, сладостей, детского питания. Среди брендов группы — Fantola, «Байкал», Turbo Energy, Bon Giorno, Fry’s, «Савинов».

Лусине Баласян

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