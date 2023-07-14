Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД разъяснил порядок уведомления загранучреждений о получении второго гражданства

Консульский департамент Министерства иностранных дел России пояснил, что в рамках нового приказа ведомства россияне, находящиеся за рубежом, cмогут уведомить о получении второго гражданства или вида на жительство российские загранучреждения. Мера принята с целью упростить процедуру.

Федеральный закон вступит в силу 26 октября. Он предполагает, что россияне вправе подать уведомление о получении гражданства или ВНЖ в загранучреждения в течение 60 дней. При несоблюдении сроков необходимо обратиться в органы МВД России в течение 60 дней с момента въезда на территорию РФ.

В ведомстве подчеркнули, что подача уведомления в загранучреждение необязательна, за несоблюдение этого условия не предусмотрена административная или уголовная ответственность. Однако россияне обязаны явиться в органы МВД.

Согласно статье 330.2 УК РФ, за неуведомление о получении второго гражданства или ВНЖ иностранного государства предусмотрен штраф до 200 тыс. руб. либо обязательные работы на срок до четырехсот часов.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...