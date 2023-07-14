МИД разъяснил порядок уведомления загранучреждений о получении второго гражданства

Консульский департамент Министерства иностранных дел России пояснил, что в рамках нового приказа ведомства россияне, находящиеся за рубежом, cмогут уведомить о получении второго гражданства или вида на жительство российские загранучреждения. Мера принята с целью упростить процедуру.

Федеральный закон вступит в силу 26 октября. Он предполагает, что россияне вправе подать уведомление о получении гражданства или ВНЖ в загранучреждения в течение 60 дней. При несоблюдении сроков необходимо обратиться в органы МВД России в течение 60 дней с момента въезда на территорию РФ.

В ведомстве подчеркнули, что подача уведомления в загранучреждение необязательна, за несоблюдение этого условия не предусмотрена административная или уголовная ответственность. Однако россияне обязаны явиться в органы МВД.

Согласно статье 330.2 УК РФ, за неуведомление о получении второго гражданства или ВНЖ иностранного государства предусмотрен штраф до 200 тыс. руб. либо обязательные работы на срок до четырехсот часов.