Начальника нижегородской ИК-5 подозревают в получении взятки за «отпуск» для заключенного

Начальник нижегородской исправительной колонии №5 Сергей Малышев задержан по подозрению в получении взятки 200 тыс. руб. Как стало известно «Ъ-Приволжье», его обвиняют в том, что за деньги он на 10 дней отпустил судимого за разбой рецидивиста домой в Казань.

Подозреваемый категорически отрицает вину. По словам защиты, начальник колонии не мог освободить заключенного из-под стражи, потому что конвойная служба ему не подчиняется и не стала бы выполнять такого распоряжения даже если бы оно поступило.

Московский районный суд Нижнего Новгорода 14 июля рассмотрит вопрос о мере пресечения для Сергея Малышева. Вместе с ним 12 июля был задержан бывший заместитель начальника ИК-5 Вадим Козлов, который в настоящее время работает директором дворца спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде. По версии следствия, в 2020 году он получил крупную взятку за послабление режима. По решению суда Вадим Козлов арестован до 11 сентября.

Роман Рыскаль