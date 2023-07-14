Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов попал в ДТП

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов попал в аварию. У него повреждена рука. Об этом он сообщило «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сам не понял, что произошло,— получил удар плюс старая травма, поэтому буду ходить с лангеткой. Цел и практически невредим, других пострадавших, к счастью, нет»,— сказал господин Чернышов. По его словам, в момент аварии он находился на заднем сиденье автомобиля и говорил по телефону.

Борис Чернышов был избран в Госдуму седьмого созыва в 2016 году по списку ЛДПР по Москве. В том созыве был одним из самых молодых депутатов. В 2021 году переизбрался в Госдуму от ЛДПР и был избран вице-спикером. В 2023 году стал кандидатом на пост мэра Москвы от ЛДПР.

Подробнее о предвыборной кампании — в материале «Ъ» «Скромность упрощает».

Олеся Павленко