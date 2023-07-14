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Коммерсантъ FM
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Бастрыкин подключился к расследованию скандала с хранением тел в незаконном морге Самары

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин истребовал доклад о проведении проверки по факту халатности сотрудников ритуального агентства в Самарской области (ст. 293 УК РФ). О расследовании ситуации в центральный аппарат доложит руководитель СУ СКР по Самарской области Марат Галиханов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Самаре обнаружен связанный с погребальной службой частный гараж, в котором вместе с ритуальными принадлежностями (венками, крестами, гробами и надгробиями) хранятся тела умерших. Трупы помещены в холодильник, который предназначен для бытового использования — хранения мяса. В нем друг на друге лежат тела мужчины и пожилой женщины.

Региональное следствие начало проверку информации. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил СМИ о том, что возмущен ситуацией.

«За гранью добра и зла то, что я увидел на представленном видео. Совершенно неподобающее отношение к телам усопших»,— заявил глава региона журналистам. Он также поручил ответственным ведомствам провести проверку. Губернатор созвонился с начальником ГУ МВД по Самарской области генерал-лейтенантом полиции Игорем Ивановым, после чего силовики начали проверку.

Георгий Портнов, Самара

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