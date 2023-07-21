Чем отличается синий от голубого

Уже несколько лет подряд Hublot показывает летний выпуск Big Bang Unico в специальных цветах керамики — под девизом «Hublot Loves Summer». В этом году таких цветов было представлено два — Big Bang Unico Sky Blue в легком голубом на Ивисе и Big Bang Unico Azur в глубоком синем в Монте-Карло.

Текст: Елена Стафьева

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«Мы открываем новую мануфактуру, мы делаем собственные сложные механизмы, мы постоянно работаем над самыми передовыми высокотехнологичными материалами — и мы молодой часовой дом, сохраняющий стремление быть первыми, уникальными и отличаться от всех, обеспечившее когда-то наш прорыв»,— говорит CEO Hublot Рикардо Гвадалупе в ответ на вопрос о достижениях компании за прошедшие под его руководством 11 лет.

К этим вполне материальным достижениям Hublot может добавить и нематериальное, но не меньшее: придуманный некоторое время назад слоган «Hublot Loves...», оказался при всей своей вроде бы очевидности безотказно работающим маркетинговым инструментом. Началось все с «Hublot Loves Football» перед Чемпионатом мира по футболу 2014 года, а дальше продолжилось с «Hublot Loves Music (Design, Art, etc.)» и, конечно, не могло не прийти к «Hublot Loves Summer». «Каждый год мы празднуем лето в его средиземноморском варианте, одном из самых красивых, жизнерадостных и близких всем — и устраиваем презентацию новых цветов летнего сезона на самых известных средиземноморских курортах»,— продолжает Гвадалупе. Цвета керамики каждый год меняются — и для Hublot, короля керамики ярких цветов, которому доступен весь спектр Pantone, тут нет никаких проблем.

Цвета этого сезона — синий и голубой, места — Монте-Карло и Ивиса, воплощающие два разных, так сказать, концепта средиземноморского лета: тяжелейший люкс супербольших яхт и супербольших денег в густом цвете морских глубин — и сумасшедшие рейвы и бессонные ночи в цвете летнего неба. И смена цвета, конечно, совершенно меняет облик часов и общий амбьянс вокруг них — синие выглядят куда более серьезно, прямо-таки для всех этих солидных владельцев суперъяхт, а голубые — в сто раз легче и годятся на любую руку.

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Что касается самих часов, то это, как всегда в летних выпусках, Big Bang Unico, внутри которых стоит мануфактурный калибр HUB1280 Unico Manufacture, Self-Winding Chronograph, то есть летний Big Bang — это автоматический хронограф с 72-часовым запасом хода. Циферблат открывает колонное колесо и вообще всю глубину механизма, и это очень красиво. В Big Bang Unico Sky Blue на фоне нежного серого оттенка механизма парят белые люминесцентные стрелки и часовые индексы, а также малый индикатор секунд с датой, такой же голубой, как и сам корпус, диаметр которого 42 мм, а толщина — 14,5 мм. К часам прикладываются два ремешка: голубой, цвета корпуса, каучуковый на белой подкладке с титановой застежкой и белый из телячьей кожи с застежкой на липучке Velcro и голубой титановой пряжкой. Всего таких часов сделано 200 штук, и продаются они, помимо сезонного pop-up-бутика на Ивисе в отеле Ushuaia, в магазинах Hublot по всему миру, а также онлайн.

Вторая сезонная версия, Big Bang Unico Azur, отличается прежде всего цветом керамического корпуса — глубоким концентрированным синим. Но не только — имея внутри ровно тот же самый калибр, HUB1280 Unico Manufacture, Self-Winding Chronograph, ровно с теми же характеристиками, их механизм, сделан в синем оттенке, соответствующем корпусу, равно как и секундный индикатор, а белые стрелки и часовые метки корреспондируются с белым же безелем, и с точки зрения дизайна, будучи вроде бы идентичными первым, эти часы производят совсем другое впечатление — более графичное и строгое. Ремешка тоже, разумеется, два: синий сверху и белый снизу каучуковый и белый тканевый с рельефным переплетением. Таких часов будет выпущено только 50 штук, и продаваться они будут только в двух магазинах Hublot на Ривьере: в Монте-Карло и Сен-Тропе.

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