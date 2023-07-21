Спортивная форма для классики

Этим летом швейцарская мануфактура Parmigiani Fleurier представляет новые модели Tonda PF Sport. Очень подходящие лету и его спортивным и не только активностям, они одним только летом не ограничиваются и означают уверенное движение Parmigiani в сторону чрезвычайно популярного сейчас жанра sport chic.

Текст: Елена Стафьева

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Гвидо Террени, несколько лет назад ставший CEO компании, считает, что новые часы станут верным компаньоном своим владельцам на все случаи их жизни — и это вполне обоснованное заявление. Террени радикально перестроил все линии мануфактуры, и в результате вся часовая система Parmigiani Fleurier, известная прежде знатокам и ценителям своими классическими моделями, стала выглядеть стройнее и современнее.

Руководивший до этого часовым подразделением Bvlgari, Террени очевидно пришел на новое место работы с идей прорыва, который Parmigiani был необходим,— и с опытом такого часового прорыва, который он смог совершить на прежнем месте работы. И то, что он делает сейчас, можно при соответствующем масштабировании, то есть учитывая, что Parmigiani вовсе не большая глобальная компания, рассматривать как движение к такому прорыву. По крайней мере, представленные в июле две новые модели выглядят серьезной заявкой на это. Их спортивность вполне очевидна, но при этом вполне оригинальна и отличается от спортивности других брендов своей плавностью и элегантностью, очень соответствующей изначальной идее Parmigiani, идее рафинированности и всевозможного часового совершенства.

Две модели — это Tonda PF Sport Chronograph и Tonda PF Sport Automatic, и каждая из них представлена как в розовом 18-каратном золоте, так и в стали. Автомат имеет корпус диаметром 41 мм и толщиной 9,8 мм, а хронограф — 42 мм и 12,9 мм соответственно, и надо сказать, что две эти модели выбраны идеально: они представляют самые популярные жанры хронографа и трехстрелочника с датой.

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Чем отличаются Tonda PF Sport от обычной Tonda PF? Безелем, циферблатом и ремешком — тремя важными деталями часового облика. Безель классических моделей имеет 225 насечек, а безель спортивных — 160, и эта небольшая вроде бы разница меняет игру света и тени на безеле, делая весь дизайн более резким. Игру света усиливает и гильоше Triangular Nail на циферблате, который придает ему текстуру, а также черное покрытие SuperLuminova на часовых метках — в результате получился минималистичный и строгий циферблат трехстрелочника и четкий, ясно читаемый циферблат хронографа в стиле «панда» с тремя черными индикаторами на белом фоне. Ремешок сделан из каучука, обработанного Cordura, специальным нейлоновым покрытием, и практически бесшовно прилегает к фирменным ушкам-креплениям с выступом. Все модели водонепроницаемы до 100 м.

Внутри этих часов стоят, разумеется, собственные мануфактурные калибры. Tonda PF Sport Chronograph имеет калибр PF070 — этот высокочастотный механизм со встроенным хронографом на колонном колесе с вертикальным сцеплением сертифицирован COSC и обеспечивает запас хода на 65 часов. Часы Tonda PF Sport Automatic получили калибр PF770, который, благодаря двойному цилиндру, имеет запас хода на 60 часов. Механизмы видны сквозь прозрачные задние крышки корпуса — ручная отделка их деталей со скошенными краями и декором Cotes de Geneve, а также фирменный скелетонизированный заводной ротор из 22-каратного розового золота. Спортивные часы с открытым взору владельца золотым ротором — в этом есть бездна шика.

Надо отметить, что обе модели сделаны не только с всегдашним тщанием, так свойственным самому духу Parmigiani Fleurier, но и глубоко продуманно — так что их вполне можно назвать эпохальными в недолгой пока, но славной истории этого бренда. Чего, собственно, и добивалась команда Parmigiani во главе с Гвидо Террени — и с этим их можно и нужно поздравить.

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