Палестина отвергла концепцию Нетаньяху по недопущению краха автономии

Член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Аззам аль-Ахмед сообщил, что руководство Палестины отвергло концепцию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по «недопущению краха» Палестинской автономии. По его словам, она содержит ряд неприемлемых требований.
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«Руководство ПНА изначально отвергло это предложение, поскольку оно требует от нас взять на себя обязательство не позволять нашим бойцам противостоять атакам израильской армии»,— сказал Аззам аль-Ахмед «РИА Новости».
9 июля канцелярия премьера Израиля сообщила, что военно-политическое руководство страны поддержало идею о том, что стороны должны предпринять усилия для недопущения краха Палестинской автономии. По мнению Биньямина Нетаньяху, руководство Палестины также должно прекратить действия против Израиля на международной арене. Подробности плана не раскрывались.