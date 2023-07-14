Палестина отвергла концепцию Нетаньяху по недопущению краха автономии

Член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Аззам аль-Ахмед сообщил, что руководство Палестины отвергло концепцию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по «недопущению краха» Палестинской автономии. По его словам, она содержит ряд неприемлемых требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Руководство ПНА изначально отвергло это предложение, поскольку оно требует от нас взять на себя обязательство не позволять нашим бойцам противостоять атакам израильской армии»,— сказал Аззам аль-Ахмед «РИА Новости».

9 июля канцелярия премьера Израиля сообщила, что военно-политическое руководство страны поддержало идею о том, что стороны должны предпринять усилия для недопущения краха Палестинской автономии. По мнению Биньямина Нетаньяху, руководство Палестины также должно прекратить действия против Израиля на международной арене. Подробности плана не раскрывались.

Олеся Павленко