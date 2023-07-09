Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Израиль пообещал не допустить краха Палестинской администрации

Кабинет безопасности Израиля принял решение, что Иерусалим будет работать над предотвращением любого краха Палестинской администрации. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Подробности в нем отсутствуют.

Господин Нетаньяху совместно с министром обороны представит «шаги по стабилизации гражданской ситуации» в Палестинской автономии, говорится в сообщении офиса премьера. О чем именно идет речь, не уточняется, сообщает агентство Reuters.

Заявление вышло после завершения израильской операции на Западном берегу, в Дженине. Там Палестинская администрация обладает ограниченной автономией. Считается, что палестинцы больше не верят своей администрации и она теряет власть на Западном берегу.

Эксперты призывают Израиль сделать все возможное, чтобы палестинские силы безопасности вернули там контроль над ситуацией. По словам политического аналитика из Рамаллы Мухаммеда Дарагме, операция в Дженине еще больше ослабит позиции палестинских властей.

О том, как в 1948 году начался конфликт Палестины с Израилем, читайте в публикации «Ъ» «Одна родина на двоих».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...