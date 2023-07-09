Израиль пообещал не допустить краха Палестинской администрации

Кабинет безопасности Израиля принял решение, что Иерусалим будет работать над предотвращением любого краха Палестинской администрации. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Подробности в нем отсутствуют.

Господин Нетаньяху совместно с министром обороны представит «шаги по стабилизации гражданской ситуации» в Палестинской автономии, говорится в сообщении офиса премьера. О чем именно идет речь, не уточняется, сообщает агентство Reuters.

Заявление вышло после завершения израильской операции на Западном берегу, в Дженине. Там Палестинская администрация обладает ограниченной автономией. Считается, что палестинцы больше не верят своей администрации и она теряет власть на Западном берегу.

Эксперты призывают Израиль сделать все возможное, чтобы палестинские силы безопасности вернули там контроль над ситуацией. По словам политического аналитика из Рамаллы Мухаммеда Дарагме, операция в Дженине еще больше ослабит позиции палестинских властей.

О том, как в 1948 году начался конфликт Палестины с Израилем, читайте в публикации «Ъ» «Одна родина на двоих».

Мария Федотова