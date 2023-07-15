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Коммерсантъ FM
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Кинотеатр мысленного фильма

Выходит второй сезон сериала «Вечеринка»

На стриминге Apple TV+ стартовал второй сезон сериала «Вечеринка» (The Afterparty) Кристофера Миллера. Герметичный детектив снова соединяется здесь с остроумной пародией на разные киножанры, а получившийся результат, по мнению Юлии Шагельман, развлечет как любителей криминальных головоломок, так и синефилов.

Фото: Sony Pictures Television

Фото: Sony Pictures Television

Предыдущий сезон «Вечеринки», выходивший с конца января по начало марта 2022 года, был посвящен расследованию убийства поп-певца Ксавьера (Дэйв Франко). Тот неудачно выпал с балкона собственного особняка, где организовал афтерпати для бывших одноклассников, собравшихся на юбилей выпуска. Как полагается в классическом детективе, продолжающем традиции Агаты Кристи, у каждого из присутствующих был мотив, средства и возможность убить гостеприимного хозяина, который на самом деле был зазнавшимся самовлюбленным придурком. Разбиралась же во всем этом проницательная детектив Даннер (Тиффани Хэддиш), умеющая разговорить любого, а потом составить истинную картину происшедшего.

Рассказы подозреваемых Даннер окрестила «мысленными фильмами», ведь у каждого из нас в голове постоянно разыгрывается кино, в котором мы играем главную роль. Соответственно, каждый эпизод первого сезона «Вечеринки» был снят в стиле какого-то киножанра, соответствующего индивидуальности того или иного персонажа: например, ромкома, мюзикла, школьной комедии, параноидального финчеровского триллера или полицейской драмы. Именно это умело исполненное смешение стилей, выдающее не только большую насмотренность, но и искреннюю любовь авторов к кино, а также действительно хорошо закрученная детективная интрига, бойкие диалоги и отличный актерский ансамбль превратили «Вечеринку» в один из лучших сериалов Apple TV+ (хотя она и остается в тени главных хитов стриминга вроде «Теда Лассо» и «Утреннего шоу»). И обеспечили продление на второй сезон.

Он снят по той же формуле: «убийство в запертой комнате», ограниченный круг подозреваемых и их «мысленные фильмы». Есть и знакомые лица: двое героев первого сезона теперь составили счастливую пару, которая приезжает на свадьбу в богатый загородный дом. Но наутро после церемонии новобрачная (Поппи Лю) находит своего свежеиспеченного мужа (Зак Вудс), обладателя огромного состояния, заработанного на цифровых технологиях и криптовалюте, мертвым. И, разумеется, смерть его не была естественной — его отравили. Как и в прошлый раз, под подозрение попадают все: сама молодая вдова, отказавшаяся подписать брачный контракт перед свадьбой, ее родители (Кен Жонг и Вивиан У), дядя (Джон Чо), прибывший на свадьбу из дальних странствий, и бывший воздыхатель (Пол Уолтер Хаузер), до сих пор питающий к ней нежные чувства. А также представители стороны жениха: его старый друг и партнер по бизнесу (Джек Уайтхолл), приемная сестра (Анна Конкл) и даже психически нестабильная мама (Элизабет Перкинс).

Детектив Даннер, ушедшая в отставку и заключившая контракт на книгу о деле Ксавьера — вот только работа над текстом совсем не движется,— с готовностью откликается на просьбу старого знакомого о помощи и приезжает на место, чтобы попробовать установить убийцу до того, как вмешается полиция. Перед нами разворачиваются новые «мысленные фильмы», начиная с сиквела ромкома, на сей раз, естественно, посвященного знакомству с родителями. Одни из этих эпизодов, как, скажем, нуар, эротический триллер или высокая мелодрама в духе Дугласа Сирка, получились более удачными, другие — например, имитация скринлайфа — чуть менее. Успех серии, стилизованной под картины Уэса Андерсона, наверное, зависит от того, насколько вам надоели пародии на него, ставшие модным трендом в соцсетях (безусловно, версия авторов «Вечеринки» более профессиональная и остроумная, чем у простых юзеров со смартфонами).

Однако в целом Кристоферу Миллеру и его команде удалось избежать «проклятия второго сезона» и не растерять ни темпа, ни технической сноровки, ни чувства юмора. Они снова собрали превосходный каст: среди новоприбывших можно выделить Пола Уолтера Хаузера, особенно смешного в своей «нуарной» ипостаси, и Зака Вудса, в каждом флешбэке предстающего совсем другим человеком, но сохраняющего очаровательную социальную неловкость своего героя. А Тиффани Хэддиш опять показала себя отличной современной мисс Марпл, не лезущей за словом в карман и не упускающей ни одной самой мелкой детали, так что хочется надеяться, что это не последнее ее дело.

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