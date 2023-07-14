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Нижегородская область получит 1,1 млрд рублей на покупку 173 автобусов

Комиссия по региональному развитию РФ решила предоставить Нижегородской области 1,1 млрд руб. в рамках специальных казначейских кредитов на покупку 173 новых автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Регион закупит 87 средних автобусов и 86 малых, преимущественно на метане. Транспорт будет работать на 93 маршрутах в Нижегородской агломерации, в первую очередь в Городецком, Богородском, Балахнинском округах и Арзамасе. Новыми автобусами заменят изношенный подвижной состав.

Закупку планируют провести в 2023 году.

Анастасия Еремина

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