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Коммерсантъ FM
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План помощи Украине на €50 млрд на две трети будет состоять из кредитов

Фонд помощи Украины на 2024–2027 годы, размер которого составит €50 млрд, будет на две трети состоять из кредитов. Остальная часть будет покрыта грантами. Об этом сообщил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Брюсселе.

«Предложенный Еврокомиссией фонд помощи Украине будет состоять из €17 млрд грантов и €33 млрд кредитов и рассчитан до 2027 года. То есть мы предлагаем значительный среднесрочный пакет и рассчитываем, что другие доноры также внесут свой вклад»,— сказал Валдис Домбровскис (цитата по ТАСС).

Bloomberg писал, что Еврокомиссия предложит Украине пакет финансовой помощи на €50 млрд. По информации агентства, деньги могут быть выделены под обязательство проведения реформ для улучшения ситуации с верховенством закона и при борьбе с коррупцией в виде грантов, льготных кредитов или гарантий.

Олеся Павленко

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