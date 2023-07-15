Из-под экрана

Во французском Экс-ан-Провансе проходит ежегодный Festival d’Art Lyrique — один из важнейших оперных и музыкальных фестивалей Европы. Особое внимание зрителей приковано к Клаусу Мякеля, 27-летнему финскому дирижеру, уже взлетевшему на вершину славы и вставшему за пульт Парижского филармонического оркестра. Из Экс-ан-Прованса — Дмитрий Ренанский и Эсфирь Штейнбок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вершиной «Русских балетов» оказался не визуальный ряд, а дирижерская работа Клауса Мякеля во главе Orchestre de Paris

Фото: Jean-Louis Fernandez / Festival d'Aix-en-Provence Вершиной «Русских балетов» оказался не визуальный ряд, а дирижерская работа Клауса Мякеля во главе Orchestre de Paris

Фото: Jean-Louis Fernandez / Festival d'Aix-en-Provence

Те, кто верит рассказам про тотальный «кенселинг» русской культуры в Европе, при взгляде на афишу фестиваля в Экс-ан-Провансе не могут не почувствовать себя обманутыми: «Cosi fan tutte» Моцарта поставил Дмитрий Черняков, едва ли не главный хит концертной афиши — романсы Чайковского и Рахманинова в исполнении Асмик Григорян, а на почетном месте в основной программе красуются балеты Игоря Стравинского. Нет, никаких собственно танцевальных спектаклей на фестивале в Эксе не показывают — речь идет о музыке к балетам «Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная», о своего рода трилогии, написанной Стравинским в 1910–1913 годах для легендарных «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже.

Фестивальная дирекция придумала специальное событие под названием «Русские балеты»: трех современных французских кинорежиссеров (и отчасти видеохудожников) позвали создать видеоряд к триптиху Стравинского, который исполняет Парижский филармонический оркестр. Местом для видеомузыкального перформанса выбрали Стадион Витроль — впечатляющих размеров черную бетонную коробку, построенную еще тридцать лет тому назад итальянским архитектором Руди Риччотти прямо около автобана между Эксом и Марселем.

Что касается видео, то все получилось несколько невнятно. Режиссер Ребекка Злотовски для «Жар-птицы» перемонтировала свой же художественный фильм «Планетарий» с Натали Портман в одной из главных ролей, снятый еще восемь лет назад. Странная история о кинопродюсере, поглощенном мечтой о призраке, которого он пытается материализовать с помощью двух сестер-медиумов, по крайней мере выглядела на огромном экране красиво и загадочно — нечто о жизни в межвоенной Европе прошлого века. Чего не скажешь о привязанном к «Петрушке» видеофильме Бертрана Мандино, в котором мир современной моды предстает сюрреалистическим кошмаром, где смешаны танец и цирк, фетишизм и насилие. Мотивы языческого прамира из «Весны священной» у Эвангелии Краниотти переправились в критику всего современного мира, где цивилизация вступает в конфликт с природой. В целом самым важным в зрительском восприятии этого вечера становился момент, когда хотелось перестать смотреть на экран и уже окончательно переместить фокус внимания на дирижера.

«Русские балеты» в итоге стали едва ли не центральным событием фестиваля именно благодаря участию в проекте 27-летнего финна Клауса Мякеля — главного дирижера Orchestre de Paris и «артистического партнера» легендарного амстердамского оркестра Concertgebouw, пост музыкального руководителя которого он займет в 2027 году. Контракты и в Париже, и в Амстердаме рассчитаны на пять лет с опцией продления — в ближайшее десятилетие Мякеля предстоит сыграть одну из ключевых ролей на мировой музыкальной сцене. «Русские балеты» прозвучали у него красноречивой декларацией о намерениях — и одновременно позволили понять что-то очень важное о том, куда сегодня дует ветер в европейском исполнительстве.

На первый взгляд может показаться, что Мякеля открещивается от традиции дирижеров-демиургов, диктаторов-олимпийцев: Orchestre de Paris существует у него как горизонтальная структура, в которой симфоническое целое возникает из суммы индивидуальных усилий оркестрантов-солистов. «Спасибо за прекрасный вечер камерной музыки» — после премьеры «Русских балетов» подопечные Мякеля вполне могли бы повторить эту историческую фразу, сказанную как-то музыкантами оркестра SWR сэру Роджеру Норрингтону после исполнения Пятой симфонии Густава Малера. Прозрачное, детализированное звучание даже в «Жар-птице» с ее гигантским позднеромантическим составом и в самом деле напоминает об опыте дирижеров-«старинщиков», который свободный от всякого догматизма Мякеля явно держит в уме. Однако если искать прямые аналогии его исполнительской манере, то первым, как ни парадоксально, вспоминается Леонард Бернстайн — Мякеля отчаянно похож на него и радостным, экстатическим типом музыкальности, и архитектоничностью мышления, способностью сделать закономерность связей частей и целого предельно ясной для публики.

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