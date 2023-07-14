Подрядчик, сорвавший ремонт в психбольнице, не смог добиться исключения из реестра недобросовестных поставщиков

Суды поддержали решение Пермского УФАС, включившего подрядчика по ремонту психиатрической больницы в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Такое решение антимонопольное ведомство приняло после того, подрядчик отказался от выполнения работ, нарушив условия контракта.

Ранее с требованием внести ООО «ВВ-Строй» в РНП в связи с отказом компании исполнять контракт на текущий ремонт помещений обратились представители ГБУЗ ПК «Пермская краевая психиатрическая больница». Контракт между сторонами на сумму около 770 тыс. руб. был заключен в октябре 2022 года. Однако подрядчик к ремонту так и не приступил, поэтому контракт с ним был расторгнут. Давая объяснения в УФАС, представители компании пояснили, что не стали проводить ремонт из-за клопов, обнаруженных в одной из палат во время обследования помещений. При этом довод о наличии насекомых на объекте не был подтвержден документально, например с помощью видео или фото. Между тем заказчик представил акт об оказании дезинсекционных услуг на объекте до заключения контракта.

Подрядчик оправдывал свой отказ от исполнения контракта также тем, что в палатах находились пациенты и мебель, это якобы препятствовало производству работ. Однако заказчик, учитывая объективную невозможность одновременно освободить палаты действующего стационара, предлагал ремонтировать палаты поочередно, в соответствии с графиком.

Пермское УФАС посчитало доводы подрядчика несостоятельными и пришло к выводу о его недобросовестности. Компания была включена в РНП сроком на два года и лишилась права в течение этого периода участвовать в каких бы то ни было закупках. Не согласившись с таким решением, ООО «ВВ-Строй» обратилось с заявлением в Арбитражный суд Пермского края, а затем в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Обе судебные инстанции признали решение антимонопольного ведомства о включении ООО «ВВ-Строй» в РНП законным.

В УФАС уточнили, что ООО «ВВ-Строй» уже в третий раз попадает в РНП за нарушение условий исполнения контрактов.