Самолет S7 Airlines вынужденно сел в аэропорту Новосибирска по технической причине

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту вынужденной посадки Airbus A320neo S7 Airlines, следующего рейсом Иркутск – Сочи. Самолет благополучно приземлился в Толмачево, в этот момент на его борту находилось 163 пассажира, в том числе 28 детей.

Вынужденная посадка выполнена по технической причине, уточняют в прокуратуре. Подробности происшествия выясняются.

Как сообщал «Ъ-Сибирь» в мае пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «ИрАэро» совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. Лайнер выполнял рейс Иркутск–Усть-Кут. Причиной стала трещина в пассажирском иллюминаторе.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова